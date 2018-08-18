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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1828182918301831

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.5 5 236
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
32%
76
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
6%
13
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
12%
29
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
6%
15
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
7%
16
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
15
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
6%
13
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
7%
16
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
4%
10
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
14%
33
Всього голосів : 236
Повідомлення Додано: Сер 25 вер, 2019 23:39

  airmax78 написав:...отдолженные деньги...

  investorkiev написав:...ничего не отдалживаю...

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Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.
Yuri_T
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Повідомлення Додано: Сер 25 вер, 2019 23:42

  Yuri_T написав:
  airmax78 написав:...отдолженные деньги...

  investorkiev написав:...ничего не отдалживаю...

приятно читать грамотных людей

это все мба, не судите строго
plugatyrev
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Повідомлення Додано: Сер 25 вер, 2019 23:45

plugatyrev
точно. забыл.

Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.
Yuri_T
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Подякували: 4054 раз.
 
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Повідомлення Додано: Сер 25 вер, 2019 23:52

  plugatyrev написав:
  Yuri_T написав:
  airmax78 написав:...отдолженные деньги...

  investorkiev написав:...ничего не отдалживаю...

приятно читать грамотных людей

это все мба, не судите строго


Один МВА на двоих? Уж больно похожа стилистика повествования у этих форумчан.
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Повідомлення Додано: Сер 25 вер, 2019 23:57

  zzzzzz написав:Микитась начал переписывать активы на других людей. Не ясно, он это делает добровольно, или для кого-то.

Микитась переписав фірму, що володіє центральним офісом «Укрбуду» на Пушкінській
http://nashigroshi.org/2019/09/25/mykyt ... ciJqIaDDx0
в Оркаде Паливода уже тоже не председатель правления
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