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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 25 вер, 2019 23:39
airmax78 написав:
...отдолженные деньги...
investorkiev написав:
...ничего не отдалживаю...
приятно читать грамотных людей
Мы с пониманием относимся к вашему непониманию.
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Yuri_T
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Додано: Сер 25 вер, 2019 23:42
Yuri_T написав: airmax78 написав:
...отдолженные деньги...
investorkiev написав:
...ничего не отдалживаю...
приятно читать грамотных людей
это все мба, не судите строго
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plugatyrev
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Додано: Сер 25 вер, 2019 23:45
plugatyrev
точно. забыл.
Мы с пониманием относимся к вашему непониманию.
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Yuri_T
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Додано: Сер 25 вер, 2019 23:52
plugatyrev написав: Yuri_T написав: airmax78 написав:
...отдолженные деньги...
investorkiev написав:
...ничего не отдалживаю...
приятно читать грамотных людей
это все мба, не судите строго
Один МВА на двоих? Уж больно похожа стилистика повествования у этих форумчан.
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Viktor
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Додано: Сер 25 вер, 2019 23:57
zzzzzz написав:
Микитась начал переписывать активы на других людей. Не ясно, он это делает добровольно, или для кого-то.
в Оркаде Паливода уже тоже не председатель правления
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Diman
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