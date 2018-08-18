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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 25 вер, 2019 23:39
airmax78 написав:
...отдолженные деньги...
investorkiev написав:
...ничего не отдалживаю...
приятно читать грамотных людей
Мы с пониманием относимся к вашему непониманию.
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Yuri_T
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2
Додано: Сер 25 вер, 2019 23:42
Yuri_T написав: airmax78 написав:
...отдолженные деньги...
investorkiev написав:
...ничего не отдалживаю...
приятно читать грамотных людей
это все мба, не судите строго
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plugatyrev
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Додано: Сер 25 вер, 2019 23:45
plugatyrev
точно. забыл.
Мы с пониманием относимся к вашему непониманию.
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Yuri_T
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Додано: Сер 25 вер, 2019 23:52
plugatyrev написав: Yuri_T написав: airmax78 написав:
...отдолженные деньги...
investorkiev написав:
...ничего не отдалживаю...
приятно читать грамотных людей
это все мба, не судите строго
Один МВА на двоих? Уж больно похожа стилистика повествования у этих форумчан.
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Додано: Сер 25 вер, 2019 23:57
zzzzzz написав:
Микитась начал переписывать активы на других людей. Не ясно, он это делает добровольно, или для кого-то.
в Оркаде Паливода уже тоже не председатель правления
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Додано: Чет 26 вер, 2019 06:24
Yuri_T написав: airmax78 написав:
...отдолженные деньги...
investorkiev написав:
...ничего не отдалживаю...
приятно читать грамотных людей
А как правильно? Мне термин очень понравился: "отдолжить у родственников". Что-то среднее между занять и отжать. Взял на вооружение.
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airmax78
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Додано: Чет 26 вер, 2019 07:28
airmax78 написав: Оранжевый-хит сезона написав:
Так всё таки 4 или 24 этаж?
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Раз такая удача подвалила: вчера были только на 2м этаже а тут сразу две на выбор, надо забирать обе я считаю. Тем более вы заеяли 100куе. Хватит и на ремонт.
100 000 грн. Кому нужны эти грязнозеленые бумажки(
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Оранжевый-хит сезона
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Додано: Чет 26 вер, 2019 07:31
Vlad442 написав: Оранжевый-хит сезона написав:
Так всё таки 4 или 24 этаж?
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Если позиционировать как эконом с ценой аренды около 10 тыс, то 4-ый, если как высший сегмент с ценой аренды от 15, то 24, если там действительно есть вид.
Так типа и 24 не сильно видовой. Внутренняя часть буквы П.
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Оранжевый-хит сезона
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Додано: Чет 26 вер, 2019 08:58
Бери 4, на 24 кроме вида одни минусы будут)
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Santehnik
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Додано: Чет 26 вер, 2019 09:05
Santehnik написав:
Бери 4, на 24 кроме вида одни минусы будут)
на 4-м если канализация забьется будет много сюрпризов - Сантехник наверное в теме.
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_Mykola_
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