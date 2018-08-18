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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 26 вер, 2019 09:06
Оранж, бери оба, не тупи!!!
Застройщики цену в гривнах держат, а долар падает, сам видишь!!
Есть инфа 100%, что долар будет падать до 8грн/дол к возвращению Януковича (он на это потратит пару своих камазов денег).
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investorkiev
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