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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1830183118321833>

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.5 5 236
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
32%
76
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
6%
13
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
12%
29
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
6%
15
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
7%
16
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
15
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
6%
13
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
7%
16
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
4%
10
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
14%
33
Всього голосів : 236
Повідомлення Додано: Чет 26 вер, 2019 09:06

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Оранж, бери оба, не тупи!!!

Застройщики цену в гривнах держат, а долар падает, сам видишь!!

Есть инфа 100%, что долар будет падать до 8грн/дол к возвращению Януковича (он на это потратит пару своих камазов денег).
investorkiev
 
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Повідомлення Додано: Чет 26 вер, 2019 09:44

  iriverix написав:airmax78, так где вы все-таки купили?

Не хочу здесь писать. Очередной влет будет, все будут смеяться, опять буду страдать и в конце концов фиксану очередной полтосик на радость Сомилитарку.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Чет 26 вер, 2019 09:50

  airmax78 написав:
  iriverix написав:airmax78, так где вы все-таки купили?

Не хочу здесь писать. Очередной влет будет, все будут смеяться, опять буду страдать и в конце концов фиксану очередной полтосик на радость Сомилитарку.


поэтому вы снова включили дурачка и соревнуетесь с трибекой кто кого перестебет?
дайте отдохнуть своему фонтану
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Чет 26 вер, 2019 10:03

  Yuri_T написав:
  airmax78 написав:...отдолженные деньги...

  investorkiev написав:...ничего не отдалживаю...

приятно читать грамотных людей


...или одного троля
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Повідомлення Додано: Чет 26 вер, 2019 10:08

  kingkongovets написав:поэтому вы снова включили дурачка и соревнуетесь с трибекой кто кого перестебет?
вполне вероятно, что это один и тот же чел :) Умный, с хорошим чувством юмора, браво!
осторожно, пишу из провинции
vhata
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Повідомлення Додано: Чет 26 вер, 2019 10:11

  kingkongovets написав:
  airmax78 написав:
  iriverix написав:airmax78, так где вы все-таки купили?

Не хочу здесь писать. Очередной влет будет, все будут смеяться, опять буду страдать и в конце концов фиксану очередной полтосик на радость Сомилитарку.


поэтому вы снова включили дурачка и соревнуетесь с трибекой кто кого перестебет?
дайте отдохнуть своему фонтану

Если бы вы больше писали - я бы больше читал, меньше писал.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Чет 26 вер, 2019 10:29

  _Mykola_ написав:Странно, что-то у Вас явно не то с домом, этим летом только пару недель за лето включали кондиционеры, т.к. в остальное время было комфортных 25-27, смотрю на график показания датчика внутри стены, только в начале июня температура была 26 градусов две недели (это время когда активно работали кондиционеры), а в остальное время 21-24,5.
Да, и самое главное, окна НЕ панорамные.
Обычный профиль Veka Softline-70 и 82 :roll:

Два замечания.
1. Квартира нагревается летом не от нагрева стен (мы же говорим о нормальном доме), а именно через попадание прямых солнечных лучей через окно и нагревание всех поверхностей в квартире. Именно поэтому только плотные жалюзи спасают ситуацию. И то - не до конца.

2. Все индивидуально. Лично для меня - назвать температуру 25-27 комфортной... :shock: Вы точно не ошиблись с первой цифрой? Для меня выше 21 - уже жарко. А уж летом, то вообще жесть. Летом +17-18 в помещении - самое оно!
Поэтому выбор стороны дома - очень индивидуальный подход должен быть. Каждому свое.
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Повідомлення Додано: Чет 26 вер, 2019 10:32

  airmax78 написав:Если бы вы больше писали - я бы больше читал, меньше писал.


у меня нет детской психотравмы из-за того шо меня не взяли в школьный квн, увы
кстати, шоп уже два раза не вставать - по поводу "гораздо более лучшего локейшена ричмонда" и "окон на север" - это юмор был, или вы всерьез?
а то я уже устал ломать голову где вы шутите, а где рыбу заворачиваете
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Чет 26 вер, 2019 10:46

  kingkongovets написав:
  airmax78 написав:Если бы вы больше писали - я бы больше читал, меньше писал.


у меня нет детской психотравмы из-за того шо меня не взяли в школьный квн, увы
кстати, шоп уже два раза не вставать - по поводу "гораздо более лучшего локейшена ричмонда" и "окон на север" - это юмор был, или вы всерьез?
а то я устал ломать голову где вы шутите, а где рыбу заворачиваете

На север - нет. А на Северо-Восток - уже норм. Сильно лучше чем на юго-запад в нашу эпоху глобального потепления. У меня сейчас был выбор: две соседние квартиры на одном этаже. Одна на северо- и юго-восток, вторая, на юго-восток и юго-запад. Я между ними несколько раз переходил. Микроклимат отличается разительно. В квартире на юго-запад находиться некомфортно настолько, что хочется побыстрее выйти (окна панорамные). В квартире на северо- и юго-восток - отлично.
И да, Ричмонд сильно лучше расположен чем все, что дальше вниз по Кудри и по Лумумбы. Там отличные виды начинаются уже с 8-го этажа. Никто не мешает. Траспортная развязка несравнимо лучше. А когда все достроят и заселят на Сермиле - Ричмонд будет единственным домом, из которого еще кое-как можно будет выехать на машине. Ну и стоит он четко на углу, фасадом вдоль проходной улицы с более-менее нормальным рельефом (по Лумумбы приятно ходить пешком)? На хорошем расстоянии от ТРЦ. Благодаря лежачим полицейским мимо Ричмонда никто не гоняет. Да че говорить - у Ричмонда лучший локейшн на Сермиле (для жизни). Правда худший застройщик (хуже только КГС) и Управляющая компания (хуже только КГСовская).
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Чет 26 вер, 2019 10:48

airmax78

:mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:

зы: вы гораздо более смешной когда говорите серьезно - бросайте свои потуги на юмор, будьте собой!)
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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