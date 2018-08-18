Оранж, бери оба, не тупи!!!
Застройщики цену в гривнах держат, а долар падает, сам видишь!!
Есть инфа 100%, что долар будет падать до 8грн/дол к возвращению Януковича (он на это потратит пару своих камазов денег).
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Додано: Чет 26 вер, 2019 09:06
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Оранж, бери оба, не тупи!!!
Застройщики цену в гривнах держат, а долар падает, сам видишь!!
Есть инфа 100%, что долар будет падать до 8грн/дол к возвращению Януковича (он на это потратит пару своих камазов денег).
Додано: Чет 26 вер, 2019 09:44
Додано: Чет 26 вер, 2019 09:50
поэтому вы снова включили дурачка и соревнуетесь с трибекой кто кого перестебет?
дайте отдохнуть своему фонтану
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
Додано: Чет 26 вер, 2019 10:03
Додано: Чет 26 вер, 2019 10:08
вполне вероятно, что это один и тот же чел Умный, с хорошим чувством юмора, браво!
осторожно, пишу из провинции
Додано: Чет 26 вер, 2019 10:11
Если бы вы больше писали - я бы больше читал, меньше писал.
Додано: Чет 26 вер, 2019 10:29
Два замечания.
1. Квартира нагревается летом не от нагрева стен (мы же говорим о нормальном доме), а именно через попадание прямых солнечных лучей через окно и нагревание всех поверхностей в квартире. Именно поэтому только плотные жалюзи спасают ситуацию. И то - не до конца.
2. Все индивидуально. Лично для меня - назвать температуру 25-27 комфортной... Вы точно не ошиблись с первой цифрой? Для меня выше 21 - уже жарко. А уж летом, то вообще жесть. Летом +17-18 в помещении - самое оно!
Поэтому выбор стороны дома - очень индивидуальный подход должен быть. Каждому свое.
Додано: Чет 26 вер, 2019 10:32
у меня нет детской психотравмы из-за того шо меня не взяли в школьный квн, увы
кстати, шоп уже два раза не вставать - по поводу "гораздо более лучшего локейшена ричмонда" и "окон на север" - это юмор был, или вы всерьез?
а то я уже устал ломать голову где вы шутите, а где рыбу заворачиваете
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
Додано: Чет 26 вер, 2019 10:46
На север - нет. А на Северо-Восток - уже норм. Сильно лучше чем на юго-запад в нашу эпоху глобального потепления. У меня сейчас был выбор: две соседние квартиры на одном этаже. Одна на северо- и юго-восток, вторая, на юго-восток и юго-запад. Я между ними несколько раз переходил. Микроклимат отличается разительно. В квартире на юго-запад находиться некомфортно настолько, что хочется побыстрее выйти (окна панорамные). В квартире на северо- и юго-восток - отлично.
И да, Ричмонд сильно лучше расположен чем все, что дальше вниз по Кудри и по Лумумбы. Там отличные виды начинаются уже с 8-го этажа. Никто не мешает. Траспортная развязка несравнимо лучше. А когда все достроят и заселят на Сермиле - Ричмонд будет единственным домом, из которого еще кое-как можно будет выехать на машине. Ну и стоит он четко на углу, фасадом вдоль проходной улицы с более-менее нормальным рельефом (по Лумумбы приятно ходить пешком)? На хорошем расстоянии от ТРЦ. Благодаря лежачим полицейским мимо Ричмонда никто не гоняет. Да че говорить - у Ричмонда лучший локейшн на Сермиле (для жизни). Правда худший застройщик (хуже только КГС) и Управляющая компания (хуже только КГСовская).
Додано: Чет 26 вер, 2019 10:48
airmax78
зы: вы гораздо более смешной когда говорите серьезно - бросайте свои потуги на юмор, будьте собой!)
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
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