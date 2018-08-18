Додано: Чет 26 вер, 2019 10:46

kingkongovets написав: airmax78 написав: Если бы вы больше писали - я бы больше читал, меньше писал. Если бы вы больше писали - я бы больше читал, меньше писал.



у меня нет детской психотравмы из-за того шо меня не взяли в школьный квн, увы

кстати, шоп уже два раза не вставать - по поводу "гораздо более лучшего локейшена ричмонда" и "окон на север" - это юмор был, или вы всерьез?

а то я устал ломать голову где вы шутите, а где рыбу заворачиваете у меня нет детской психотравмы из-за того шо меня не взяли в школьный квн, увыкстати, шоп уже два раза не вставать - по поводу "гораздо более лучшего локейшена ричмонда" и "окон на север" - это юмор был, или вы всерьез?а то я устал ломать голову где вы шутите, а где рыбу заворачиваете

На север - нет. А на Северо-Восток - уже норм. Сильно лучше чем на юго-запад в нашу эпоху глобального потепления. У меня сейчас был выбор: две соседние квартиры на одном этаже. Одна на северо- и юго-восток, вторая, на юго-восток и юго-запад. Я между ними несколько раз переходил. Микроклимат отличается разительно. В квартире на юго-запад находиться некомфортно настолько, что хочется побыстрее выйти (окна панорамные). В квартире на северо- и юго-восток - отлично.И да, Ричмонд сильно лучше расположен чем все, что дальше вниз по Кудри и по Лумумбы. Там отличные виды начинаются уже с 8-го этажа. Никто не мешает. Траспортная развязка несравнимо лучше. А когда все достроят и заселят на Сермиле - Ричмонд будет единственным домом, из которого еще кое-как можно будет выехать на машине. Ну и стоит он четко на углу, фасадом вдоль проходной улицы с более-менее нормальным рельефом (по Лумумбы приятно ходить пешком)? На хорошем расстоянии от ТРЦ. Благодаря лежачим полицейским мимо Ричмонда никто не гоняет. Да че говорить - у Ричмонда лучший локейшн на Сермиле (для жизни). Правда худший застройщик (хуже только КГС) и Управляющая компания (хуже только КГСовская).