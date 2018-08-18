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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Чет 26 вер, 2019 10:54
kingkongovets написав:airmax78
Не понимаю вас. Вы же там все изъездили? Ну вот что вы ощущаете, например, находясь напротив БФ и ТТ? У меня стойкое ощущение края промзоны. И оно таки правильное, на другом берегу Лумумбы эта промзона во всей красе все еще присутствует. А Ричмонд стоит в центре жилой застройки - вокруг все обжитое. Пусть не очень красивое, но лучше чем полуразрушенные склады, СТО, шиномонтажи и автомойки которыми любуется 80% жителей ЦП. В БФ там вообще с видами не сложилось. В ТТ на высоких этажах будет норм, но само положение ТТ, повторюсь, мне не нравится.
Да, когда-то эту промзону возле ТТ и ЦП освоят и застроят. Но не все доживут до этого момента.
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Додано: Чет 26 вер, 2019 10:57
airmax78
обожаю теоретиков - шо я могу еще сказать
а так же тех, кто считает свое мнение мерилом адекватности и пытается его натянуть на каждый глобус
жгите ещо
зы: особо доставило про отличную транспортную развязку ричмонда бггг
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
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Додано: Чет 26 вер, 2019 10:58
kingkongovets написав:
зы: вы гораздо более смешной когда говорите серьезно - бросайте свои потуги на юмор, будьте собой!)
Когда нет аргументов, то можно и так.
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Додано: Чет 26 вер, 2019 11:03
kingkongovets написав:airmax78
обожаю теоретиков - шо я могу еще сказать
а так же тех, кто считает свое мнение мерилом адекватности и пытается его натянуть на каждый глобус
жгите ещо
зы: особо доставило про отличную транспортную развязку ричмонда бггг
Отличная транспортная развязка у Ричмонда В СРАВНЕНИИ со всеми остальными комплексами. Я как-то заезжал в ОП ЦП в разгар рабочего дня. Такой себе экспириенс был. Особенно когда пытался вернуться обратно на ту же Лумумбу. Адский ад там УЖЕ. Что дальше будет - хз. А возле Ричмонда и запарковаться просто и отъехать-вернуться - элементарно. И есть выбор куда ехать: ДН, ЛУ, Большая Васильковская - в любом направлении.
Возле ТТ в принципе негде припарковаться. Только карман напротив "Балкона" - но он часто занят. Стоянка возле ТРЦ - так от нее пилить в гору 400 метров.
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