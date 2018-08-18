RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1830183118321833

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.5 5 236
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
32%
76
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
6%
13
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
12%
29
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
6%
15
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
7%
16
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
15
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
6%
13
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
7%
16
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
4%
10
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
14%
33
Всього голосів : 236
Повідомлення Додано: Чет 26 вер, 2019 10:54

  kingkongovets написав:airmax78

:mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:

Не понимаю вас. Вы же там все изъездили? Ну вот что вы ощущаете, например, находясь напротив БФ и ТТ? У меня стойкое ощущение края промзоны. И оно таки правильное, на другом берегу Лумумбы эта промзона во всей красе все еще присутствует. А Ричмонд стоит в центре жилой застройки - вокруг все обжитое. Пусть не очень красивое, но лучше чем полуразрушенные склады, СТО, шиномонтажи и автомойки которыми любуется 80% жителей ЦП. В БФ там вообще с видами не сложилось. В ТТ на высоких этажах будет норм, но само положение ТТ, повторюсь, мне не нравится.
Да, когда-то эту промзону возле ТТ и ЦП освоят и застроят. Но не все доживут до этого момента.
airmax78
 
Повідомлень: 31745
З нами з: 25.10.12
Подякував: 815 раз.
Подякували: 3681 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Чет 26 вер, 2019 10:57

airmax78

обожаю теоретиков - шо я могу еще сказать
а так же тех, кто считает свое мнение мерилом адекватности и пытается его натянуть на каждый глобус
жгите ещо :mrgreen:

зы: особо доставило про отличную транспортную развязку ричмонда бггг
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7082
З нами з: 05.06.16
Подякував: 553 раз.
Подякували: 1065 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 26 вер, 2019 10:58

  kingkongovets написав:зы: вы гораздо более смешной когда говорите серьезно - бросайте свои потуги на юмор, будьте собой!)

Когда нет аргументов, то можно и так.
airmax78
 
Повідомлень: 31745
З нами з: 25.10.12
Подякував: 815 раз.
Подякували: 3681 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Чет 26 вер, 2019 11:03

  kingkongovets написав:airmax78

обожаю теоретиков - шо я могу еще сказать
а так же тех, кто считает свое мнение мерилом адекватности и пытается его натянуть на каждый глобус
жгите ещо :mrgreen:

зы: особо доставило про отличную транспортную развязку ричмонда бггг

Отличная транспортная развязка у Ричмонда В СРАВНЕНИИ со всеми остальными комплексами. Я как-то заезжал в ОП ЦП в разгар рабочего дня. Такой себе экспириенс был. Особенно когда пытался вернуться обратно на ту же Лумумбу. Адский ад там УЖЕ. Что дальше будет - хз. А возле Ричмонда и запарковаться просто и отъехать-вернуться - элементарно. И есть выбор куда ехать: ДН, ЛУ, Большая Васильковская - в любом направлении.
Возле ТТ в принципе негде припарковаться. Только карман напротив "Балкона" - но он часто занят. Стоянка возле ТРЦ - так от нее пилить в гору 400 метров.
airmax78
 
Повідомлень: 31745
З нами з: 25.10.12
Подякував: 815 раз.
Подякували: 3681 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 1830183118321833
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 3 гостей
Модератори: Faceless, ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 1 ... 1637, 1638, 1639
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 18:52
16384 2586635
Переглянути останнє повідомлення
Чет 26 вер, 2019 10:46
барабашов
Как выгоднее всего купить жилье?
zinchenko_darya » Суб 18 сер, 2018 16:28
8 7734
Переглянути останнє повідомлення
Суб 17 сер, 2019 14:41
lol8060
Где лучше купить квартиру - пригород или хрущ в Киеве 1 ... 44, 45, 46
Anonymous » Нед 15 тра, 2011 03:06
455 183553
Переглянути останнє повідомлення
Нед 31 бер, 2019 20:41
zapola

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Конкорд (7292)
26.09.2019 12:05
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.