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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.5 5 236
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
32%
76
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
6%
13
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
12%
29
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
6%
15
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
7%
16
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
15
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
6%
13
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
7%
16
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
4%
10
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
14%
33
Всього голосів : 236
Повідомлення Додано: Чет 26 вер, 2019 10:54

  kingkongovets написав:airmax78

:mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:

Не понимаю вас. Вы же там все изъездили? Ну вот что вы ощущаете, например, находясь напротив БФ и ТТ? У меня стойкое ощущение края промзоны. И оно таки правильное, на другом берегу Лумумбы эта промзона во всей красе все еще присутствует. А Ричмонд стоит в центре жилой застройки - вокруг все обжитое. Пусть не очень красивое, но лучше чем полуразрушенные склады, СТО, шиномонтажи и автомойки которыми любуется 80% жителей ЦП. В БФ там вообще с видами не сложилось. В ТТ на высоких этажах будет норм, но само положение ТТ, повторюсь, мне не нравится.
Да, когда-то эту промзону возле ТТ и ЦП освоят и застроят. Но не все доживут до этого момента.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Чет 26 вер, 2019 10:57

airmax78

обожаю теоретиков - шо я могу еще сказать
а так же тех, кто считает свое мнение мерилом адекватности и пытается его натянуть на каждый глобус
жгите ещо :mrgreen:

зы: особо доставило про отличную транспортную развязку ричмонда бггг
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Чет 26 вер, 2019 10:58

  kingkongovets написав:зы: вы гораздо более смешной когда говорите серьезно - бросайте свои потуги на юмор, будьте собой!)

Когда нет аргументов, то можно и так.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Чет 26 вер, 2019 11:03

  kingkongovets написав:airmax78

обожаю теоретиков - шо я могу еще сказать
а так же тех, кто считает свое мнение мерилом адекватности и пытается его натянуть на каждый глобус
жгите ещо :mrgreen:

зы: особо доставило про отличную транспортную развязку ричмонда бггг

Отличная транспортная развязка у Ричмонда В СРАВНЕНИИ со всеми остальными комплексами. Я как-то заезжал в ОП ЦП в разгар рабочего дня. Такой себе экспириенс был. Особенно когда пытался вернуться обратно на ту же Лумумбу. Адский ад там УЖЕ. Что дальше будет - хз. А возле Ричмонда и запарковаться просто и отъехать-вернуться - элементарно. И есть выбор куда ехать: ДН, ЛУ, Большая Васильковская - в любом направлении.
Возле ТТ в принципе негде припарковаться. Только карман напротив "Балкона" - но он часто занят. Стоянка возле ТРЦ - так от нее пилить в гору 400 метров.
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Повідомлення Додано: Чет 26 вер, 2019 11:17

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Ну ОК, Конговец, чем строить из себя гуру, приведите свои аргументы, почему, например, локейшн ЦП, ФК2, БФ или ТТ лучше.
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Повідомлення Додано: Чет 26 вер, 2019 11:30

airmax78

потому шо вы выбрали именно ричмонд)
вы в этом смысле никогда не ошибаетесь бггг
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Чет 26 вер, 2019 11:34

  kingkongovets написав:airmax78

потому шо его выбрали вы для инвестиции)
вы в этом смысле никогда не ошибаетесь бггг

ОМГ... Вежливый способ сказать "потому что ты идиот".
Ну хорошо, а есть что-то более убедительное?
P.S. Я уже продал если че.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Чет 26 вер, 2019 11:39

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Свято життя проходить повз...

Може досить мінятися піськами? Один з ТТ, інший з річмонда.




Всім процвітання!
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Повідомлення Додано: Чет 26 вер, 2019 11:40

  Vadim V написав:
  Natt написав:Все-таки по памяти в один, а не в половину. Не знала, что это норма, спасибо за разъяснение. Видела всего два объекта с внешними стенами из такого материала, потому меня смутило, что стена выглядит тонкой. Я при случае сфоткаю.

Вы не ответили на мой вопрос - самый важный , что вы имели ввиду под керамоблоком ? https://sbk.com.ua/prod-keram

Вот это, нашла на сайте застройщика фотку, где более-менее видно:
Зображення
Natt
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Повідомлення Додано: Чет 26 вер, 2019 11:44

  airmax78 написав:ОМГ... Вежливый способ сказать "потому что ты идиот".


а шо еще можно сказать челу, которого вечно тянет то в яму голосухи, то в рыбальский, то... куда там вас еще тянуло? на подол?
причем вас киевляне много раз пытались образумить - но нит

зы: а шо с ценами ричмонда по сравнению с его менее удачно расположенными конкурентоми?)
как учит наш гуру первый - "главный показатель качества недвиги и комфорта проживания в ней - цена"
насколько в этом плане ричмонд более хорош? :mrgreen:
Востаннє редагувалось kingkongovets в Чет 26 вер, 2019 11:48, всього редагувалось 1 раз.
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
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