Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Не понимаю вас. Вы же там все изъездили? Ну вот что вы ощущаете, например, находясь напротив БФ и ТТ? У меня стойкое ощущение края промзоны. И оно таки правильное, на другом берегу Лумумбы эта промзона во всей красе все еще присутствует. А Ричмонд стоит в центре жилой застройки - вокруг все обжитое. Пусть не очень красивое, но лучше чем полуразрушенные склады, СТО, шиномонтажи и автомойки которыми любуется 80% жителей ЦП. В БФ там вообще с видами не сложилось. В ТТ на высоких этажах будет норм, но само положение ТТ, повторюсь, мне не нравится. Да, когда-то эту промзону возле ТТ и ЦП освоят и застроят. Но не все доживут до этого момента.
обожаю теоретиков - шо я могу еще сказать а так же тех, кто считает свое мнение мерилом адекватности и пытается его натянуть на каждый глобус жгите ещо
зы: особо доставило про отличную транспортную развязку ричмонда бггг
Отличная транспортная развязка у Ричмонда В СРАВНЕНИИ со всеми остальными комплексами. Я как-то заезжал в ОП ЦП в разгар рабочего дня. Такой себе экспириенс был. Особенно когда пытался вернуться обратно на ту же Лумумбу. Адский ад там УЖЕ. Что дальше будет - хз. А возле Ричмонда и запарковаться просто и отъехать-вернуться - элементарно. И есть выбор куда ехать: ДН, ЛУ, Большая Васильковская - в любом направлении. Возле ТТ в принципе негде припарковаться. Только карман напротив "Балкона" - но он часто занят. Стоянка возле ТРЦ - так от нее пилить в гору 400 метров.
Natt написав:Все-таки по памяти в один, а не в половину. Не знала, что это норма, спасибо за разъяснение. Видела всего два объекта с внешними стенами из такого материала, потому меня смутило, что стена выглядит тонкой. Я при случае сфоткаю.
airmax78 написав:ОМГ... Вежливый способ сказать "потому что ты идиот".
а шо еще можно сказать челу, которого вечно тянет то в яму голосухи, то в рыбальский, то... куда там вас еще тянуло? на подол? причем вас киевляне много раз пытались образумить - но нит
зы: а шо с ценами ричмонда по сравнению с его менее удачно расположенными конкурентоми?) как учит наш гуру первый - "главный показатель качества недвиги и комфорта проживания в ней - цена" насколько в этом плане ричмонд более хорош?
Востаннє редагувалось kingkongovets в Чет 26 вер, 2019 11:48, всього редагувалось 1 раз.
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.