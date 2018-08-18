airmax78 написав:

kingkongovets написав: airmax78





Не понимаю вас. Вы же там все изъездили? Ну вот что вы ощущаете, например, находясь напротив БФ и ТТ? У меня стойкое ощущение края промзоны. И оно таки правильное, на другом берегу Лумумбы эта промзона во всей красе все еще присутствует. А Ричмонд стоит в центре жилой застройки - вокруг все обжитое. Пусть не очень красивое, но лучше чем полуразрушенные склады, СТО, шиномонтажи и автомойки которыми любуется 80% жителей ЦП. В БФ там вообще с видами не сложилось. В ТТ на высоких этажах будет норм, но само положение ТТ, повторюсь, мне не нравится.Да, когда-то эту промзону возле ТТ и ЦП освоят и застроят. Но не все доживут до этого момента.