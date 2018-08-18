Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Не понимаю вас. Вы же там все изъездили? Ну вот что вы ощущаете, например, находясь напротив БФ и ТТ? У меня стойкое ощущение края промзоны. И оно таки правильное, на другом берегу Лумумбы эта промзона во всей красе все еще присутствует. А Ричмонд стоит в центре жилой застройки - вокруг все обжитое. Пусть не очень красивое, но лучше чем полуразрушенные склады, СТО, шиномонтажи и автомойки которыми любуется 80% жителей ЦП. В БФ там вообще с видами не сложилось. В ТТ на высоких этажах будет норм, но само положение ТТ, повторюсь, мне не нравится. Да, когда-то эту промзону возле ТТ и ЦП освоят и застроят. Но не все доживут до этого момента.
Natt написав:Все-таки по памяти в один, а не в половину. Не знала, что это норма, спасибо за разъяснение. Видела всего два объекта с внешними стенами из такого материала, потому меня смутило, что стена выглядит тонкой. Я при случае сфоткаю.
Вот это, нашла на сайте застройщика фотку, где более-менее видно:
Вот это называеться керамический кирпич рядовой , вроде полнотелый , фото слишком маленькое а керамоблоки это совсем другие свойства и цены . п.с. кстати , на фото , куда это сделали проём под балконную дверь , там же нету плиты балкона?
Востаннє редагувалось Vadim V в Чет 26 вер, 2019 12:36, всього редагувалось 1 раз.
Vadim V написав:Вот это называеться кирпич рядовой , вроде полнотелый , фото слишком маленькое а керамоблоки это совсем другие свойства и цены . п.с. кстати , на фото , куда это сделали проём под балконную дверь , там же нету плиты балкона?
Там и про Укрбуд, и про Сагу, и про новых лидеров - компании Бени.
Пока не закончится период неопределенности в Киеве, скорее всего, будут меньше строить. А некоторые дома, по которым продавцы могут дать гарантии своевременной сдачи в эксплуатацию, скорее всего, подорожают, - считают эксперт
Vadim V, вот этот же объект, реально толковых фоток почти нет, если найду получше, то отредактирую пост, тут слева немного видно, что я имею в виду Могу ошибаться, но вроде керамоблок с кирпичом не рекомендуют совмещать из-за разной теплопроводности. P.S. То дверь в Европу)))
Востаннє редагувалось Natt в Чет 26 вер, 2019 12:31, всього редагувалось 2 разів.