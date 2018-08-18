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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1832183318341835>

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.5 5 236
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
32%
76
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
6%
13
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
12%
29
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
6%
15
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
7%
16
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
15
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
6%
13
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
7%
16
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
4%
10
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
14%
33
Всього голосів : 236
Повідомлення Додано: Чет 26 вер, 2019 11:44

  airmax78 написав:
  kingkongovets написав:airmax78

:mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:

Не понимаю вас. Вы же там все изъездили? Ну вот что вы ощущаете, например, находясь напротив БФ и ТТ? У меня стойкое ощущение края промзоны. И оно таки правильное, на другом берегу Лумумбы эта промзона во всей красе все еще присутствует. А Ричмонд стоит в центре жилой застройки - вокруг все обжитое. Пусть не очень красивое, но лучше чем полуразрушенные склады, СТО, шиномонтажи и автомойки которыми любуется 80% жителей ЦП. В БФ там вообще с видами не сложилось. В ТТ на высоких этажах будет норм, но само положение ТТ, повторюсь, мне не нравится.
Да, когда-то эту промзону возле ТТ и ЦП освоят и застроят. Но не все доживут до этого момента.

так уже хелси тауэр начали строить
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Повідомлення Додано: Чет 26 вер, 2019 11:48

  Первый написав:Свято життя проходить повз...

Може досить мінятися піськами? Один з ТТ, інший з річмонда.




Всім процвітання!


да никто не меряется, я лишь уточнил не шутит ли макс (его уже хрен поймешь), а у него чет подгорело)
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Чет 26 вер, 2019 11:55

  Natt написав:
  Vadim V написав:
  Natt написав:Все-таки по памяти в один, а не в половину. Не знала, что это норма, спасибо за разъяснение. Видела всего два объекта с внешними стенами из такого материала, потому меня смутило, что стена выглядит тонкой. Я при случае сфоткаю.

Вы не ответили на мой вопрос - самый важный , что вы имели ввиду под керамоблоком ? https://sbk.com.ua/prod-keram

Вот это, нашла на сайте застройщика фотку, где более-менее видно:
Зображення

Вот это называеться керамический кирпич рядовой , вроде полнотелый , фото слишком маленькое а керамоблоки это совсем другие свойства и цены :) .
п.с. кстати , на фото , куда это сделали проём под балконную дверь , там же нету плиты балкона? :mrgreen:
Востаннє редагувалось Vadim V в Чет 26 вер, 2019 12:36, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 26 вер, 2019 12:01

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Заехал на текстиль-контакт за шторами на новый обьект.

Рядом строится Урловский от КГС.

Кгс по ходу всьо.

Куча кранов без движения, ни одного человека на стройке. При этом такой масштабный комплекс.

Походу время котлованов прошло и те, кто завис с «воздухом» - им не позавидуешь.

«И живые позавидуют мертвым» (с)
investorkiev
 
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Повідомлення Додано: Чет 26 вер, 2019 12:11

  kingkongovets написав:
  Первый написав:Свято життя проходить повз...

Може досить мінятися піськами? Один з ТТ, інший з річмонда.




Всім процвітання!


да никто не меряется, я лишь уточнил не шутит ли макс (его уже хрен поймешь), а у него чет подгорело)

Да мне все равно, если честно. Пишу же: все, продал. Кстати людям, которые пришли после просмотра квартиры в ЦП. Вид из окна вогнал их в депрессию. Вид из Ричмонда вернул к жизни.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Чет 26 вер, 2019 12:11

  Vadim V написав:Вот это называеться кирпич рядовой , вроде полнотелый , фото слишком маленькое а керамоблоки это совсем другие свойства и цены :) .
п.с. кстати , на фото , куда это сделали проём под балконную дверь , там же нету плиты балкона? :mrgreen:

Там французский будет.
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Повідомлення Додано: Чет 26 вер, 2019 12:13

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

https://strana.ua/articles/analysis/224 ... kieva.html


Читаем медленно шевеля губами.

Там и про Укрбуд, и про Сагу, и про новых лидеров - компании Бени.

Пока не закончится период неопределенности в Киеве, скорее всего, будут меньше строить. А некоторые дома, по которым продавцы могут дать гарантии своевременной сдачи в эксплуатацию, скорее всего, подорожают, - считают эксперт
investorkiev
 
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Повідомлення Додано: Чет 26 вер, 2019 12:18

  airmax78 написав: все, продал. Кстати людям, которые пришли после просмотра квартиры в ЦП. Вид из окна вогнал их в депрессию. Вид из Ричмонда вернул к жизни.


ну это все лирика, а шо там все же с ценами?
насколько оптимистичный вид из окон ричмонда дороже, чем депрессивный из цп? :mrgreen:
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
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Повідомлення Додано: Чет 26 вер, 2019 12:26

Vadim V, вот этот же объект, реально толковых фоток почти нет, если найду получше, то отредактирую пост, тут слева немного видно, что я имею в виду
Зображення
Могу ошибаться, но вроде керамоблок с кирпичом не рекомендуют совмещать из-за разной теплопроводности.
P.S. То дверь в Европу)))
Востаннє редагувалось Natt в Чет 26 вер, 2019 12:31, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Чет 26 вер, 2019 12:27

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  investorkiev написав:А некоторые дома, по которым продавцы могут дать гарантии своевременной сдачи в эксплуатацию,

Какие виды гарантий есть на украинском рынке?
Мамой клянусь?
Мы строим 60 лет?
Съекдим эту каску, если не достроим?
Или может страховая компания берет на себя риски?
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
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