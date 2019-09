Додано: Чет 26 вер, 2019 11:48

Первый написав: Свято життя проходить повз...



Може досить мінятися піськами? Один з ТТ, інший з річмонда.









Всім процвітання! Свято життя проходить повз...Може досить мінятися піськами? Один з ТТ, інший з річмонда.Всім процвітання!



да никто не меряется, я лишь уточнил не шутит ли макс (его уже хрен поймешь), а у него чет подгорело) да никто не меряется, я лишь уточнил не шутит ли макс (его уже хрен поймешь), а у него чет подгорело)

Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.