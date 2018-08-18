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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 26 вер, 2019 12:30
airmax78 написав: Vadim V написав:
Вот это называеться кирпич рядовой , вроде полнотелый , фото слишком маленькое а керамоблоки это совсем другие свойства и цены
.
п.с. кстати , на фото , куда это сделали проём под балконную дверь , там же нету плиты балкона?
Там французский будет.
А окно тогда к чему там ?
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Vadim V
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