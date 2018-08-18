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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.5 5 236
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
32%
76
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
6%
13
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
12%
29
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
6%
15
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
7%
16
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
15
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
6%
13
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
7%
16
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
4%
10
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
14%
33
Всього голосів : 236
Повідомлення Додано: Чет 26 вер, 2019 12:30

  airmax78 написав:
  Vadim V написав:Вот это называеться кирпич рядовой , вроде полнотелый , фото слишком маленькое а керамоблоки это совсем другие свойства и цены :) .
п.с. кстати , на фото , куда это сделали проём под балконную дверь , там же нету плиты балкона? :mrgreen:

Там французский будет.

А окно тогда к чему там ?
Vadim V
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Повідомлення Додано: Чет 26 вер, 2019 12:50

  Vadim V написав:
  airmax78 написав:
  Vadim V написав:Вот это называеться кирпич рядовой , вроде полнотелый , фото слишком маленькое а керамоблоки это совсем другие свойства и цены :) .
п.с. кстати , на фото , куда это сделали проём под балконную дверь , там же нету плиты балкона? :mrgreen:

Там французский будет.

А окно тогда к чему там ?

шоп светлее 8)
plugatyrev
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Повідомлення Додано: Чет 26 вер, 2019 13:05

  Serg-ik написав:
  investorkiev написав:А некоторые дома, по которым продавцы могут дать гарантии своевременной сдачи в эксплуатацию,

Какие виды гарантий есть на украинском рынке?
Мамой клянусь?
Мы строим 60 лет?
Съекдим эту каску, если не достроим?
Или может страховая компания берет на себя риски?


Нет гарантий, поэтому богатые богатеют, а бедные беднеют.

Обьясню на примере: у некоего Сержика есть последнее бабло на квартиру, впритык, но рисковать ему нельзя: и это оправдано - двое детей.

Поэтому он вынужден либо снимать, платя аренду лендлорду, либо - купить готовое, которое в 2 раза дороже, чем цена, по которой некий лендлорд инвестировал на котловане.

Дикий рынок. Либертарианство.
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Повідомлення Додано: Чет 26 вер, 2019 13:07

  kingkongovets написав:
  airmax78 написав: все, продал. Кстати людям, которые пришли после просмотра квартиры в ЦП. Вид из окна вогнал их в депрессию. Вид из Ричмонда вернул к жизни.


ну это все лирика, а шо там все же с ценами?
насколько оптимистичный вид из окон ричмонда дороже, чем депрессивный из цп? :mrgreen:

Хотелось бы лучше, но тоже норм. К сожалению соседи не вняли голосу разума и начали колхозить фасад. Теперь, думаю, цены на Ричмонд пойдут в сторону ФК, а не в сторону ЦП.
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Повідомлення Додано: Чет 26 вер, 2019 13:32

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  investorkiev написав:Заехал на текстиль-контакт за шторами на новый обьект.

Рядом строится Урловский от КГС.

Кгс по ходу всьо.

Куча кранов без движения, ни одного человека на стройке. При этом такой масштабный комплекс.

Походу время котлованов прошло и те, кто завис с «воздухом» - им не позавидуешь.

«И живые позавидуют мертвым» (с)

Сейчас в среднем сегменте ситуация патовая. Старые котлованы либо достроились или достраиваются и покупать там уже нечего. Соотвественно там либо ценники на уровне готового жилья, либо это неликвид который вообще никто не берет.
Новые котлованы - нечего брать вообще. Сроки в космосе и при этом почти все застройщики буксуют, либо совсем стремные варианты.
Взял на этой неделе Столицу, так как там на старте продаж была 15 этажная коробка. И эту коробку только через 2 года обещают сделать. Но даже в таком объекте сразу 3 группы риска: что не достроят дом, что не достроят метро и что не достроят ТРЦ. Без метро и ТРЦ этот объект не нужен будет в ту цену что за него заплатил (34к баксов). И даже с таким букетом рисков особых альтернатив я не нашел. Брать реально нечего.
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