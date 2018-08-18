А окно тогда к чему там ?
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Додано: Чет 26 вер, 2019 12:30
А окно тогда к чему там ?
Додано: Чет 26 вер, 2019 12:50
шоп светлее и было под чем батарею поставить
Востаннє редагувалось plugatyrev в Чет 26 вер, 2019 15:57, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Чет 26 вер, 2019 13:05
Нет гарантий, поэтому богатые богатеют, а бедные беднеют.
Обьясню на примере: у некоего Сержика есть последнее бабло на квартиру, впритык, но рисковать ему нельзя: и это оправдано - двое детей.
Поэтому он вынужден либо снимать, платя аренду лендлорду, либо - купить готовое, которое в 2 раза дороже, чем цена, по которой некий лендлорд инвестировал на котловане.
Дикий рынок. Либертарианство.
Додано: Чет 26 вер, 2019 13:07
Хотелось бы лучше, но тоже норм. К сожалению соседи не вняли голосу разума и начали колхозить фасад. Теперь, думаю, цены на Ричмонд пойдут в сторону ФК, а не в сторону ЦП.
Додано: Чет 26 вер, 2019 13:32
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Сейчас в среднем сегменте ситуация патовая. Старые котлованы либо достроились или достраиваются и покупать там уже нечего. Соотвественно там либо ценники на уровне готового жилья, либо это неликвид который вообще никто не берет.
Новые котлованы - нечего брать вообще. Сроки в космосе и при этом почти все застройщики буксуют, либо совсем стремные варианты.
Взял на этой неделе Столицу, так как там на старте продаж была 15 этажная коробка. И эту коробку только через 2 года обещают сделать. Но даже в таком объекте сразу 3 группы риска: что не достроят дом, что не достроят метро и что не достроят ТРЦ. Без метро и ТРЦ этот объект не нужен будет в ту цену что за него заплатил (34к баксов). И даже с таким букетом рисков особых альтернатив я не нашел. Брать реально нечего.
Додано: Чет 26 вер, 2019 14:27
А как же Uniti City?
Додано: Чет 26 вер, 2019 14:56
Юнит не для меня. Во первых 50к нету, соответственно пришлось бы брать рассрочку. Влезать в баксовую рассрочку на дне курса не вижу смысла, он если в рост пойдет то есть вероятность что прайсы опустят, а вот платежи по рассрочке уже нет.
Плюс там же нет переуступок, это значит раньше 2023 года это не продать, а вот в Столице 10к грн заплати и продавай хоть завтра. Больше пространства для манёвра.
Додано: Чет 26 вер, 2019 15:23
Тогда 4-ый.
Додано: Чет 26 вер, 2019 15:49
Vlad442
может я у уни в игноре, передайте ему, что на олх полно
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главное оружие рашистов - ложь
Додано: Чет 26 вер, 2019 16:11
Брехня на брехне,если уже продал,то какие полтосики?
Или это всё виртуально?
Так что выходит лучше съёмные бабушатники и отстёгивать всё больше и больше,если считать в у.е.
Если правда с покупкой Ричмонда в состоянии воздуха над котлованом и сегодняшним взлётом цен,то что плохого в Ричмонде?
Квартплаты испугалсо? Или ремонта?
Так для МБАшников это всё пыль индийских дорог,мелочи жизни,любишь кататься и понты колотить,то пора расчехлять лопатник,или лучше снимать?
Хотя съём условный,наверное очень уютно жить в отдельной комнате у тёщи,а тут всем втирать про прелести лукьяновки))
А вообще курс 24 поверг в шок застройщиков,получается в котлованах никакой привлекательности НЕТ,цена готового иногда ниже того,что ожидается через 3-5 лет.
Никогда бы не подумал,что до такого дойдёт,надо явно застройщикам подвигаться в цене и шуршать над рассрочками лет на 5-10 без процентов или с минимальными переплатами,думаю продажи на первичке это для крепкояйцовых менов,свято верящих в кошерность бетона от столичных шаромыг.
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
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