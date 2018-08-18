Додано: Чет 26 вер, 2019 13:32

investorkiev написав: Заехал на текстиль-контакт за шторами на новый обьект.



Рядом строится Урловский от КГС.



Кгс по ходу всьо.



Куча кранов без движения, ни одного человека на стройке. При этом такой масштабный комплекс.



Походу время котлованов прошло и те, кто завис с «воздухом» - им не позавидуешь.



«И живые позавидуют мертвым» (с) Заехал на текстиль-контакт за шторами на новый обьект.Рядом строится Урловский от КГС.Кгс по ходу всьо.Куча кранов без движения, ни одного человека на стройке. При этом такой масштабный комплекс.Походу время котлованов прошло и те, кто завис с «воздухом» - им не позавидуешь.«И живые позавидуют мертвым» (с)

Сейчас в среднем сегменте ситуация патовая. Старые котлованы либо достроились или достраиваются и покупать там уже нечего. Соотвественно там либо ценники на уровне готового жилья, либо это неликвид который вообще никто не берет.Новые котлованы - нечего брать вообще. Сроки в космосе и при этом почти все застройщики буксуют, либо совсем стремные варианты.Взял на этой неделе Столицу, так как там на старте продаж была 15 этажная коробка. И эту коробку только через 2 года обещают сделать. Но даже в таком объекте сразу 3 группы риска: что не достроят дом, что не достроят метро и что не достроят ТРЦ. Без метро и ТРЦ этот объект не нужен будет в ту цену что за него заплатил (34к баксов). И даже с таким букетом рисков особых альтернатив я не нашел. Брать реально нечего.