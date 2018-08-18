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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Чет 26 вер, 2019 16:22
Santehnik написав: investorkiev написав:
Заехал на текстиль-контакт за шторами на новый обьект.
Рядом строится Урловский от КГС.
Кгс по ходу всьо.
Куча кранов без движения, ни одного человека на стройке. При этом такой масштабный комплекс.
Походу время котлованов прошло и те, кто завис с «воздухом» - им не позавидуешь.
«И живые позавидуют мертвым» (с)
Сейчас в среднем сегменте ситуация патовая. Старые котлованы либо достроились или достраиваются и покупать там уже нечего. Соотвественно там либо ценники на уровне готового жилья, либо это неликвид который вообще никто не берет.
Новые котлованы - нечего брать вообще. Сроки в космосе и при этом почти все застройщики буксуют, либо совсем стремные варианты.
Взял на этой неделе Столицу, так как там на старте продаж была 15 этажная коробка. И эту коробку только через 2 года обещают сделать. Но даже в таком объекте сразу 3 группы риска: что не достроят дом, что не достроят метро и что не достроят ТРЦ. Без метро и ТРЦ этот объект не нужен будет в ту цену что за него заплатил (34к баксов). И даже с таким букетом рисков особых альтернатив я не нашел. Брать реально нечего.
Это не только в среднем сегменте, это во всех сегментах, может кроме элитки, там тоже все очень дорого но наверное покупателей это не смущает.
Говорят Ринатка сходу любому нардепу дает 500куе подьемных, чтобы тот в случае чего проголосовал как нужно.
Представьте свадебного фотографа с 500куе наликом в кармане - любой ТТ, Тетрис, БФ- бери не хочу
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Додано: Чет 26 вер, 2019 16:23
somilitark написав:
Или это всё виртуально?
ни секунды не сомневаюсь.
Мы с пониманием относимся к вашему непониманию.
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Додано: Чет 26 вер, 2019 16:40
somilitark написав:
А вообще курс 24 поверг в шок застройщиков,получается в котлованах никакой привлекательности НЕТ,цена готового иногда ниже того,что ожидается через 3-5 лет.
Никогда бы не подумал,что до такого дойдёт,надо явно застройщикам подвигаться в цене и шуршать над рассрочками лет на 5-10 без процентов или с минимальными переплатами,думаю продажи на первичке это для крепкояйцовых менов,свято верящих в кошерность бетона от столичных шаромыг.
Курс 24, но зарплаты рабочих, материалы и куча всего осталось в грн и само собой вместе с курсом не падает. Реально пора перестать обманывать себя себя псевдо-долларовыми ценами и переходить на цены в гривнах и вводить некие корректировочные коэфициенты при сильных девалах для тех кто берет в рассрочку.
В рашке например никто в баксах ничего не считает вообще. У нас цены в баксах, только почему-то вместе с укреплением гривны баксозастройщики пересчитывали прайсовые цены практически сразу. Никто в баксах не хочет продавать за те же деньги что и год назад, зато в грн - пожалуйста.
При сильных девалах цены на недвигу рушились в валюте, но в грн такого не было. При этом дома достраивались, значит в реалии чистой привязки к баксу нет. А привязка рассрочек и оглашение цен в баксах под собой не имеет ничего кроме желания постричь купоны на рассрочечниках, а реальная привязка цены на первичный бетон идёт к чему-то другому.
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Додано: Чет 26 вер, 2019 16:44
plugatyrev написав: Yuri_T написав: airmax78 написав:
...отдолженные деньги...
investorkiev написав:
...ничего не отдалживаю...
приятно читать грамотных людей
это все мба, не судите строго
Причем у обоих
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Додано: Чет 26 вер, 2019 16:48
somilitark написав: airmax78 написав:
Очередной влет будет, все будут смеяться, опять буду страдать и в конце концов фиксану очередной полтосик на радость Сомилитарку.
Брехня на брехне,если уже продал,то какие полтосики?
Или это всё виртуально?
Так что выходит лучше съёмные бабушатники и отстёгивать всё больше и больше,если считать в у.е.
Если правда с покупкой Ричмонда в состоянии воздуха над котлованом и сегодняшним взлётом цен,то что плохого в Ричмонде?
Квартплаты испугалсо? Или ремонта?
Так для МБАшников это всё пыль индийских дорог,мелочи жизни,любишь кататься и понты колотить,то пора расчехлять лопатник,или лучше снимать?
Хотя съём условный,наверное очень уютно жить в отдельной комнате у тёщи,а тут всем втирать про прелести лукьяновки))
А вообще курс 24 поверг в шок застройщиков,получается в котлованах никакой привлекательности НЕТ,цена готового иногда ниже того,что ожидается через 3-5 лет.
Никогда бы не подумал,что до такого дойдёт,надо явно застройщикам подвигаться в цене и шуршать над рассрочками лет на 5-10 без процентов или с минимальными переплатами,думаю продажи на первичке это для крепкояйцовых менов,свято верящих в кошерность бетона от столичных шаромыг.
Ремонта боюсь как огня. Готов на что угодно: делать очередной дизайн-проект, ждать кризиса, что угодно, только не нырять в ремонт.
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Додано: Чет 26 вер, 2019 16:51
Yuri_T написав: somilitark написав:
Или это всё виртуально?
ни секунды не сомневаюсь.
Вы проницательный. И Конговец. Вас не обманешь.
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Додано: Чет 26 вер, 2019 16:52
kingkongovets написав: airmax78 написав:
ОМГ... Вежливый способ сказать "потому что ты идиот".
а шо еще можно сказать челу, которого вечно тянет то в яму голосухи, то в рыбальский, то... куда там вас еще тянуло? на подол?
причем вас киевляне много раз пытались образумить - но нит:
Как ни странно, но конговец дело говорит. Эир, Вы постоянно выбираете, как минимум, странные объекты
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Додано: Чет 26 вер, 2019 16:52
hume написав: plugatyrev написав: Yuri_T написав:
приятно читать грамотных людей
это все мба, не судите строго
Причем у обоих
Одна бизнес-школа.
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Додано: Чет 26 вер, 2019 17:00
hume написав: kingkongovets написав: airmax78 написав:
ОМГ... Вежливый способ сказать "потому что ты идиот".
а шо еще можно сказать челу, которого вечно тянет то в яму голосухи, то в рыбальский, то... куда там вас еще тянуло? на подол?
причем вас киевляне много раз пытались образумить - но нит:
Как ни странно, но конговец дело говорит. Эир, Вы постоянно выбираете, как минимум, странные объекты
Как говорил Захар: "покупаю по деньгам"(с)
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Додано: Чет 26 вер, 2019 17:07
airmax78 написав:
Ремонта боюсь как огня.
Только его?
По-моему вы всего боитесь,надеюсь собственная тень уже хоть не вызывает переживаний?
Недавно ехал в поезде Житомир-Одесса,проводница была очень бойкая и любопытная,проявляет живой интерес к противоположному полу, хоть и молодая,потом оказалось что ей всего 23,снимает квартиру на поскоте,корни у неё молдавские,отец из Тирасполя,но думаю она скоро будет жить в своём,а не шариться по съёмным углам.
Так вот к чему я веду,качество понаехов падает в столице,одни нытики и выбирающие странные места для обсасывания,может вернуться домой,тем более в родном райончике масса новостроев, с какой хошь архитектурой,море по левую сторону,лиман по правую,правда пробки мучают,но куда без них,сейчас в столице и они всех достали,особенно после того,как один умник поначинал кучу развязок и мостов и делает их по чайной ложке.
Так что астанавитесь задумайтесь,хватит клаву мучать и получать от всех по стопитсот советов,стоит признать что всё не в коня корм
По новостроям в гривне,уже писал,что новостройки по сути котируются в гривнах,только потихоньку цена растёт,возможно на уровень реальной инфляции,а вот цена в долларах зависит от курса грн\дол.
Плюс застройщикам надо перенимать опыт даже не Турции,а Грузии,ну вот как они могут строить по 450 за квадрат и выше,причём реально более разумные и индивидуальные объекты,а эти шаромыги по 800 заряжают,что у грузинов какие-то волшебные газоблоки,или бетон от Алладина?
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
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