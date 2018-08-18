Додано: Чет 26 вер, 2019 17:07

airmax78 написав: Ремонта боюсь как огня. Ремонта боюсь как огня.

Только его?По-моему вы всего боитесь,надеюсь собственная тень уже хоть не вызывает переживаний?Недавно ехал в поезде Житомир-Одесса,проводница была очень бойкая и любопытная,проявляет живой интерес к противоположному полу, хоть и молодая,потом оказалось что ей всего 23,снимает квартиру на поскоте,корни у неё молдавские,отец из Тирасполя,но думаю она скоро будет жить в своём,а не шариться по съёмным углам.Так вот к чему я веду,качество понаехов падает в столице,одни нытики и выбирающие странные места для обсасывания,может вернуться домой,тем более в родном райончике масса новостроев, с какой хошь архитектурой,море по левую сторону,лиман по правую,правда пробки мучают,но куда без них,сейчас в столице и они всех достали,особенно после того,как один умник поначинал кучу развязок и мостов и делает их по чайной ложке.Так что астанавитесь задумайтесь,хватит клаву мучать и получать от всех по стопитсот советов,стоит признать что всё не в коня кормПо новостроям в гривне,уже писал,что новостройки по сути котируются в гривнах,только потихоньку цена растёт,возможно на уровень реальной инфляции,а вот цена в долларах зависит от курса грн\дол.Плюс застройщикам надо перенимать опыт даже не Турции,а Грузии,ну вот как они могут строить по 450 за квадрат и выше,причём реально более разумные и индивидуальные объекты,а эти шаромыги по 800 заряжают,что у грузинов какие-то волшебные газоблоки,или бетон от Алладина?