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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 26 вер, 2019 17:07
По новостроям в гривне,уже писал,что новостройки по сути котируются в гривнах,только потихоньку цена растёт,возможно на уровень реальной инфляции,а вот цена в долларах зависит от курса грн\дол.
Плюс застройщикам надо перенимать опыт даже не Турции,а Грузии,ну вот как они могут строить по 450 за квадрат и выше,причём реально более разумные и индивидуальные объекты,а эти шаромыги по 800 заряжают,что у грузинов какие-то волшебные газоблоки,или бетон от Алладина?
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
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somilitark
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Додано: Чет 26 вер, 2019 17:14
По сабжу: сейчас делаю последнюю попытку зацепиться за столицу. Если и в этот раз не получится - сдамся и очищу город от себя.
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airmax78
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Додано: Чет 26 вер, 2019 17:19
hume написав: kingkongovets написав: airmax78 написав:
ОМГ... Вежливый способ сказать "потому что ты идиот".
а шо еще можно сказать челу, которого вечно тянет то в яму голосухи, то в рыбальский, то... куда там вас еще тянуло? на подол?
причем вас киевляне много раз пытались образумить - но нит:
Как ни странно, но конговец дело говорит. Эир, Вы постоянно выбираете, как минимум, странные объекты
А шо Він вибрав?
Всім процвітання!
Всім процвітання!
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Первый
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Додано: Чет 26 вер, 2019 17:28
Первый написав: hume написав: kingkongovets написав:
а шо еще можно сказать челу, которого вечно тянет то в яму голосухи, то в рыбальский, то... куда там вас еще тянуло? на подол?
причем вас киевляне много раз пытались образумить - но нит:
Как ни странно, но конговец дело говорит. Эир, Вы постоянно выбираете, как минимум, странные объекты
А шо Він вибрав?
Всім процвітання!
Я уже сам запутался. В глазах рябит от модных МОПов.
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airmax78
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Додано: Чет 26 вер, 2019 17:51
airmax78 написав:
По сабжу: сейчас делаю последнюю попытку зацепиться за столицу. Если и в этот раз не получится - сдамся и очищу город от себя.
Там акурт пару объектов по Анталии выложил, а я - в Ливерпуле. Так что выбирайте.
зы. Тем более Франт уже сообщил публике, что бороздит просторы Ливерпульского залива под Битлов, молодость вспоминает)))
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change_pm
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Додано: Чет 26 вер, 2019 18:22
из статьи "на возведение дома на одну секцию в 24 этажа нужно 8-10 млн долларов".
Опять же можем попробовать посчитать актуальную себестоимость за 1м2 из этих цифр, верно?
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striped
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Додано: Чет 26 вер, 2019 18:37
По поводу стороны света: живу в трёхсторонней квартире, на каждую из сторон балкон. Юго-восток, юго-запад и северо-запад. Самая жаркая - юго-запад, солнце прямо в окна. На северо-запад классно жить только если панорамные окна, иначе темно
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Додано: Чет 26 вер, 2019 18:39
change_pm написав: airmax78 написав:
По сабжу: сейчас делаю последнюю попытку зацепиться за столицу. Если и в этот раз не получится - сдамся и очищу город от себя.
Там акурт пару объектов по Анталии выложил, а я - в Ливерпуле. Так что выбирайте.
зы. Тем более Франт уже сообщил публике, что бороздит просторы Ливерпульского залива под Битлов, молодость вспоминает)))
Я только сейчас прозрел чем занимается Акурт.
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airmax78
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Додано: Чет 26 вер, 2019 18:40
Yuri_T написав: airmax78 написав:
...отдолженные деньги...
investorkiev написав:
...ничего не отдалживаю...
приятно читать грамотных людей
Кстати здорово спалились, что Макс и Трибека одно лицо и пишет с одного телефона !
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