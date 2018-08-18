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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1835183618371838>

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.5 5 238
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
32%
77
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
5%
13
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
13%
30
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
6%
15
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
7%
16
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
15
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
5%
13
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
7%
16
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
4%
10
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
14%
33
Всього голосів : 238
Повідомлення Додано: Чет 26 вер, 2019 17:07

По новостроям в гривне,уже писал,что новостройки по сути котируются в гривнах,только потихоньку цена растёт,возможно на уровень реальной инфляции,а вот цена в долларах зависит от курса грн\дол.

Плюс застройщикам надо перенимать опыт даже не Турции,а Грузии,ну вот как они могут строить по 450 за квадрат и выше,причём реально более разумные и индивидуальные объекты,а эти шаромыги по 800 заряжают,что у грузинов какие-то волшебные газоблоки,или бетон от Алладина? :evil:
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
somilitark
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Повідомлення Додано: Чет 26 вер, 2019 17:14

По сабжу: сейчас делаю последнюю попытку зацепиться за столицу. Если и в этот раз не получится - сдамся и очищу город от себя.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Чет 26 вер, 2019 17:19

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

hume написав:
  kingkongovets написав:
  airmax78 написав:ОМГ... Вежливый способ сказать "потому что ты идиот".


а шо еще можно сказать челу, которого вечно тянет то в яму голосухи, то в рыбальский, то... куда там вас еще тянуло? на подол?
причем вас киевляне много раз пытались образумить - но нит:

Как ни странно, но конговец дело говорит. Эир, Вы постоянно выбираете, как минимум, странные объекты :D
А шо Він вибрав?


Всім процвітання!
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Повідомлення Додано: Чет 26 вер, 2019 17:23

Первый провідницю па ходу.. :twisted:
plugatyrev
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Повідомлення Додано: Чет 26 вер, 2019 17:28

:o
  Первый написав:
hume написав:
  kingkongovets написав:
а шо еще можно сказать челу, которого вечно тянет то в яму голосухи, то в рыбальский, то... куда там вас еще тянуло? на подол?
причем вас киевляне много раз пытались образумить - но нит:

Как ни странно, но конговец дело говорит. Эир, Вы постоянно выбираете, как минимум, странные объекты :D
А шо Він вибрав?


Всім процвітання!

Я уже сам запутался. В глазах рябит от модных МОПов.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Чет 26 вер, 2019 17:51

  airmax78 написав:По сабжу: сейчас делаю последнюю попытку зацепиться за столицу. Если и в этот раз не получится - сдамся и очищу город от себя.


Там акурт пару объектов по Анталии выложил, а я - в Ливерпуле. Так что выбирайте.

зы. Тем более Франт уже сообщил публике, что бороздит просторы Ливерпульского залива под Битлов, молодость вспоминает)))
change_pm
 
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Повідомлення Додано: Чет 26 вер, 2019 18:22

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

из статьи "на возведение дома на одну секцию в 24 этажа нужно 8-10 млн долларов".
Опять же можем попробовать посчитать актуальную себестоимость за 1м2 из этих цифр, верно?
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Повідомлення Додано: Чет 26 вер, 2019 18:37

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

По поводу стороны света: живу в трёхсторонней квартире, на каждую из сторон балкон. Юго-восток, юго-запад и северо-запад. Самая жаркая - юго-запад, солнце прямо в окна. На северо-запад классно жить только если панорамные окна, иначе темно
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Повідомлення Додано: Чет 26 вер, 2019 18:39

  change_pm написав:
  airmax78 написав:По сабжу: сейчас делаю последнюю попытку зацепиться за столицу. Если и в этот раз не получится - сдамся и очищу город от себя.


Там акурт пару объектов по Анталии выложил, а я - в Ливерпуле. Так что выбирайте.

зы. Тем более Франт уже сообщил публике, что бороздит просторы Ливерпульского залива под Битлов, молодость вспоминает)))

Я только сейчас прозрел чем занимается Акурт.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Чет 26 вер, 2019 18:40

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Yuri_T написав:
  airmax78 написав:...отдолженные деньги...

  investorkiev написав:...ничего не отдалживаю...

приятно читать грамотных людей
Кстати здорово спалились, что Макс и Трибека одно лицо и пишет с одного телефона !
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