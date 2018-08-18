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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1835183618371838

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.5 5 238
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
32%
77
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
5%
13
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
13%
30
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
6%
15
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
7%
16
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
15
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
5%
13
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
7%
16
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
4%
10
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
14%
33
Всього голосів : 238
Повідомлення Додано: Чет 26 вер, 2019 18:43

Loft Тут народ не проведешь.
airmax78
 
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1
Повідомлення Додано: Чет 26 вер, 2019 18:47

  Loft написав:Кстати здорово спалились, что Макс и Трибека одно лицо и пишет с одного телефона !

Макс и Натаха - разные люди. Даже не муж и жена.
Это видно по стилю написания.
Если только Натаха не бывшая жена Макса :)
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot
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Повідомлення Додано: Чет 26 вер, 2019 19:13

  pesikot написав:
  Loft написав:Кстати здорово спалились, что Макс и Трибека одно лицо и пишет с одного телефона !

Макс и Натаха - разные люди. Даже не муж и жена.
Это видно по стилю написания.
Если только Натаха не бывшая жена Макса :)

друг семьи?!... :mrgreen:
plugatyrev
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Повідомлення Додано: Чет 26 вер, 2019 19:16

  pesikot написав:
  Loft написав:Кстати здорово спалились, что Макс и Трибека одно лицо и пишет с одного телефона !

Макс и Натаха - разные люди. Даже не муж и жена.
Это видно по стилю написания.
Если только Натаха не бывшая жена Макса :)

вот оно что...
Как много нам открытий новых готовит форума общенье ...

Кста только-что посмотрел мечту Понаеха -Махачкалу:

Макс ,ну его нафиг тот Киев ! езжайте к хачам кушать хачапури !
es77
 
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Повідомлення Додано: Чет 26 вер, 2019 19:30

  es77 написав: Макс ,ну его нафиг тот Киев ! езжайте к хачам кушать хачапури !

Последняя попытка. Последний полтосик. Не получится - еду в Махачкалу.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Чет 26 вер, 2019 19:40

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

investorkiev написав:Заехал на текстиль-контакт за шторами на новый обьект.

Рядом строится Урловский от КГС.

Кгс по ходу всьо.

Куча кранов без движения, ни одного человека на стройке. При этом такой масштабный комплекс.

Походу время котлованов прошло и те, кто завис с «воздухом» - им не позавидуешь.

«И живые позавидуют мертвым» (с)
Медовый сегодня строили.

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Оранжевый-хит сезона
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Повідомлення Додано: Чет 26 вер, 2019 19:45

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

trololo написав:Vlad442

может я у уни в игноре, передайте ему, что на олх полно

ЭКСКЛЮЗИВ!!!
Однокомнатные квартиры в ЖК "Медовый"!
41,35м.кв., дом 2, этаж 12,14,15,17,19,20,21,23,24, секции 1 и 7, Стоимость 785000грн.
41,53 м.кв. дом 2, этаж 12,14,15,17,19,20,21,23,24, секции 4,5,6, Стоимость 790000грн.

ЛЮБЫЕ ЭТАЖИ НА ВЫБОР!

Прекрасное месторасположение. Рядом школы, детские сады, магазины, ТРЦ, остановка транспорта. Севастопольская площадь 10 мин. пешего хода.

Цена ниже отдела продаж на 1000$!!!

Есть рассрочка с фиксированной ценой без удорожания и привязке к курсу доллара!!!
Это благовест оформляет переуступке от житлоинвест. Пять тысяч нужно нпликом отдать непонятно куда.

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Оранжевый-хит сезона
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Повідомлення Додано: Чет 26 вер, 2019 20:15

  Оранжевый-хит сезона написав:
trololo написав:Vlad442

может я у уни в игноре, передайте ему, что на олх полно

ЭКСКЛЮЗИВ!!!
Однокомнатные квартиры в ЖК "Медовый"!
41,35м.кв., дом 2, этаж 12,14,15,17,19,20,21,23,24, секции 1 и 7, Стоимость 785000грн.
41,53 м.кв. дом 2, этаж 12,14,15,17,19,20,21,23,24, секции 4,5,6, Стоимость 790000грн.

ЛЮБЫЕ ЭТАЖИ НА ВЫБОР!

Прекрасное месторасположение. Рядом школы, детские сады, магазины, ТРЦ, остановка транспорта. Севастопольская площадь 10 мин. пешего хода.

Цена ниже отдела продаж на 1000$!!!

Есть рассрочка с фиксированной ценой без удорожания и привязке к курсу доллара!!!
Это благовест оформляет переуступке от житлоинвест. Пять тысяч нужно нпликом отдать непонятно куда.

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гривен штоле?! :mrgreen:
plugatyrev
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