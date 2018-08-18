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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 26 вер, 2019 18:43
Loft Тут народ не проведешь.
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airmax78
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Додано: Чет 26 вер, 2019 18:47
Loft написав:
Кстати здорово спалились, что Макс и Трибека одно лицо и пишет с одного телефона !
Макс и Натаха - разные люди. Даже не муж и жена.
Это видно по стилю написания.
Если только Натаха не бывшая жена Макса
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
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pesikot
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Додано: Чет 26 вер, 2019 19:13
pesikot написав: Loft написав:
Кстати здорово спалились, что Макс и Трибека одно лицо и пишет с одного телефона !
Макс и Натаха - разные люди. Даже не муж и жена.
Это видно по стилю написания.
Если только Натаха не бывшая жена Макса
друг семьи?!...
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plugatyrev
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Додано: Чет 26 вер, 2019 19:16
pesikot написав: Loft написав:
Кстати здорово спалились, что Макс и Трибека одно лицо и пишет с одного телефона !
Макс и Натаха - разные люди. Даже не муж и жена.
Это видно по стилю написания.
Если только Натаха не бывшая жена Макса
вот оно что...
Как много нам открытий новых готовит форума общенье ...
Кста только-что посмотрел мечту Понаеха -Махачкалу:
Макс ,ну его нафиг тот Киев ! езжайте к хачам кушать хачапури !
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es77
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Додано: Чет 26 вер, 2019 19:30
es77 написав:
Макс ,ну его нафиг тот Киев ! езжайте к хачам кушать хачапури !
Последняя попытка. Последний полтосик. Не получится - еду в Махачкалу.
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airmax78
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Додано: Чет 26 вер, 2019 19:40
investorkiev написав:Заехал на текстиль-контакт за шторами на новый обьект.
Рядом строится Урловский от КГС.
Кгс по ходу всьо.
Куча кранов без движения, ни одного человека на стройке. При этом такой масштабный комплекс.
Походу время котлованов прошло и те, кто завис с «воздухом» - им не позавидуешь.
«И живые позавидуют мертвым» (с)
Медовый сегодня строили.
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Оранжевый-хит сезона
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Додано: Чет 26 вер, 2019 19:45
trololo написав:Vlad442
может я у уни в игноре, передайте ему, что на олх полно
ЭКСКЛЮЗИВ!!!
Однокомнатные квартиры в ЖК "Медовый"!
41,35м.кв., дом 2, этаж 12,14,15,17,19,20,21,23,24, секции 1 и 7, Стоимость 785000грн.
41,53 м.кв. дом 2, этаж 12,14,15,17,19,20,21,23,24, секции 4,5,6, Стоимость 790000грн.
ЛЮБЫЕ ЭТАЖИ НА ВЫБОР!
Прекрасное месторасположение. Рядом школы, детские сады, магазины, ТРЦ, остановка транспорта. Севастопольская площадь 10 мин. пешего хода.
Цена ниже отдела продаж на 1000$!!!
Есть рассрочка с фиксированной ценой без удорожания и привязке к курсу доллара!!!
Это благовест оформляет переуступке от житлоинвест. Пять тысяч нужно нпликом отдать непонятно куда.
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Оранжевый-хит сезона
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Додано: Чет 26 вер, 2019 20:15
Оранжевый-хит сезона написав:
trololo написав:Vlad442
может я у уни в игноре, передайте ему, что на олх полно
ЭКСКЛЮЗИВ!!!
Однокомнатные квартиры в ЖК "Медовый"!
41,35м.кв., дом 2, этаж 12,14,15,17,19,20,21,23,24, секции 1 и 7, Стоимость 785000грн.
41,53 м.кв. дом 2, этаж 12,14,15,17,19,20,21,23,24, секции 4,5,6, Стоимость 790000грн.
ЛЮБЫЕ ЭТАЖИ НА ВЫБОР!
Прекрасное месторасположение. Рядом школы, детские сады, магазины, ТРЦ, остановка транспорта. Севастопольская площадь 10 мин. пешего хода.
Цена ниже отдела продаж на 1000$!!!
Есть рассрочка с фиксированной ценой без удорожания и привязке к курсу доллара!!!
Это благовест оформляет переуступке от житлоинвест. Пять тысяч нужно нпликом отдать непонятно куда.
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гривен штоле?!
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plugatyrev
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Додано: Чет 26 вер, 2019 20:37
airmax78 написав:
[quote
А как же Uniti City?
Вы не поверите, но в юнит не то, что купить, а просто попасть в отдел продаж не представляется возможным. Был сегодня на лукьяновке, дай думаю проеду. Промка жесточайшая, до метро дорогожичи дошел за 13 минут от оп. В отделе продаж вежливо взяли телефон, дали ручку...и послали. Говорю я реальный покупан, а мне в ответ - тут очередь из таких как ты, можем записать восресенье.
думаю двуха не за горами
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Додано: Чет 26 вер, 2019 20:42
Оранжевый-хит сезона написав:
trololo написав:Vlad442
может я у уни в игноре, передайте ему, что на олх полно
ЭКСКЛЮЗИВ!!!
Однокомнатные квартиры в ЖК "Медовый"!
41,35м.кв., дом 2, этаж 12,14,15,17,19,20,21,23,24, секции 1 и 7, Стоимость 785000грн.
41,53 м.кв. дом 2, этаж 12,14,15,17,19,20,21,23,24, секции 4,5,6, Стоимость 790000грн.
ЛЮБЫЕ ЭТАЖИ НА ВЫБОР!
Прекрасное месторасположение. Рядом школы, детские сады, магазины, ТРЦ, остановка транспорта. Севастопольская площадь 10 мин. пешего хода.
Цена ниже отдела продаж на 1000$!!!
Есть рассрочка с фиксированной ценой без удорожания и привязке к курсу доллара!!!
Это благовест оформляет переуступке от житлоинвест. Пять тысяч нужно нпликом отдать непонятно куда.
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Ну если переуступка утверждается в кГс то какие проблемы
главное оружие рашистов - ложь
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trololo
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