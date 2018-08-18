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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 26 вер, 2019 20:42
Первый написав:
hume написав:[
Всім процвітання!
Рыбальский, воздвиженка от укрбуд до ярославов град
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Додано: Чет 26 вер, 2019 20:46
hume написав: airmax78 написав:
[quote
А как же Uniti City?
Вы не поверите, но в юнит не то, что купить, а просто попасть в отдел продаж не представляется возможным. Был сегодня на лукьяновке, дай думаю проеду. Промка жесточайшая, до метро дорогожичи дошел за 13 минут от оп. В отделе продаж вежливо взяли телефон, дали ручку...и послали. Говорю я реальный покупан, а мне в ответ - тут очередь из таких как ты, можем записать восресенье.
думаю двуха не за горами
Я же вчера об этом написал. У меня запись со вторника только на пятницу вечер. Но у меня большие сомнения - стоит ли время тратить.
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Додано: Чет 26 вер, 2019 20:47
plugatyrev написав: Оранжевый-хит сезона написав:
trololo написав:Vlad442
может я у уни в игноре, передайте ему, что на олх полно
ЭКСКЛЮЗИВ!!!
Однокомнатные квартиры в ЖК "Медовый"!
41,35м.кв., дом 2, этаж 12,14,15,17,19,20,21,23,24, секции 1 и 7, Стоимость 785000грн.
41,53 м.кв. дом 2, этаж 12,14,15,17,19,20,21,23,24, секции 4,5,6, Стоимость 790000грн.
ЛЮБЫЕ ЭТАЖИ НА ВЫБОР!
Прекрасное месторасположение. Рядом школы, детские сады, магазины, ТРЦ, остановка транспорта. Севастопольская площадь 10 мин. пешего хода.
Цена ниже отдела продаж на 1000$!!!
Есть рассрочка с фиксированной ценой без удорожания и привязке к курсу доллара!!!
Это благовест оформляет переуступке от житлоинвест. Пять тысяч нужно нпликом отдать непонятно куда.
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гривен штоле?!
Долларов.
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Оранжевый-хит сезона
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Додано: Чет 26 вер, 2019 20:48
trololo написав: Оранжевый-хит сезона написав:
trololo написав:Vlad442
может я у уни в игноре, передайте ему, что на олх полно
ЭКСКЛЮЗИВ!!!
Однокомнатные квартиры в ЖК "Медовый"!
41,35м.кв., дом 2, этаж 12,14,15,17,19,20,21,23,24, секции 1 и 7, Стоимость 785000грн.
41,53 м.кв. дом 2, этаж 12,14,15,17,19,20,21,23,24, секции 4,5,6, Стоимость 790000грн.
ЛЮБЫЕ ЭТАЖИ НА ВЫБОР!
Прекрасное месторасположение. Рядом школы, детские сады, магазины, ТРЦ, остановка транспорта. Севастопольская площадь 10 мин. пешего хода.
Цена ниже отдела продаж на 1000$!!!
Есть рассрочка с фиксированной ценой без удорожания и привязке к курсу доллара!!!
Это благовест оформляет переуступке от житлоинвест. Пять тысяч нужно нпликом отдать непонятно куда.
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Ну если переуступка утверждается в кГс то какие проблемы
Об этом не говорили, завтра спрошу.
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Оранжевый-хит сезона
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Додано: Чет 26 вер, 2019 20:51
Оранжевый-хит сезона написав:
[ Медовый сегодня строили.
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Да всем пох, тут 85% не знает в каких ипенях это чудо. Равносильно тому, что жк софия строится.
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Додано: Чет 26 вер, 2019 20:54
airmax78 написав:
[
Я же вчера об этом написал. У меня запись со вторника только на пятницу вечер. Но у меня большие сомнения - стоит ли время тратить.
Зато мне дали ручку, альбом и пакет. Ждем субботу и в атб, пакет уже есть
Востаннє редагувалось hume
в Чет 26 вер, 2019 20:56, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Чет 26 вер, 2019 20:54
hume написав: Первый написав:
hume написав:[
Всім процвітання!
Рыбальский, воздвиженка от укрбуд до ярославов град
Мне кажется все эти комплексы были в какое-то время недооценены (Рыбальский - когда по 1куе продавался в КГС, Ярославов Град - на старте продаж). А Воздвиженка - просто нравится. Хочется особой атмосферы. В Рыбальском я ее почувствовал на одной из тусовок которую они устраивали. На Воздвиженке эта атмосфера хорошо чувствуется. Думаю, что когда достроят Ярославов Град - там тоже будет симпатично (хотя не уверен). Но вообще, лучше всего эта атмосфера, которая мне нравится, ощущается на Городецкого и Заньковецкой.
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Додано: Чет 26 вер, 2019 20:59
airmax78 написав:
[ж). А Воздвиженка - просто нравится. Хочется особой атмосферы. В .
После того, что там настроил укрбуд, то особая атмосфера отуда убежала.
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Додано: Чет 26 вер, 2019 21:01
Оранжевый-хит сезона ...а столько шума было...
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Додано: Чет 26 вер, 2019 21:11
Курс 24, а народ смотрю реально шото смотрит, выбирает - и самое главное покупает...
Безумству храбрых поем мы песни...
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