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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1837183818391840>

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.5 5 238
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
32%
77
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
5%
13
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
13%
30
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
6%
15
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
7%
16
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
15
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
5%
13
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
7%
16
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
4%
10
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
14%
33
Всього голосів : 238
Повідомлення Додано: Чет 26 вер, 2019 20:42

  Первый написав:
hume написав:[

Всім процвітання!

Рыбальский, воздвиженка от укрбуд до ярославов град
hume
 
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Повідомлення Додано: Чет 26 вер, 2019 20:46

  hume написав:
  airmax78 написав:[quote
А как же Uniti City?

Вы не поверите, но в юнит не то, что купить, а просто попасть в отдел продаж не представляется возможным. Был сегодня на лукьяновке, дай думаю проеду. Промка жесточайшая, до метро дорогожичи дошел за 13 минут от оп. В отделе продаж вежливо взяли телефон, дали ручку...и послали. Говорю я реальный покупан, а мне в ответ - тут очередь из таких как ты, можем записать восресенье. :D думаю двуха не за горами

Я же вчера об этом написал. У меня запись со вторника только на пятницу вечер. Но у меня большие сомнения - стоит ли время тратить.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Чет 26 вер, 2019 20:47

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

plugatyrev написав:
  Оранжевый-хит сезона написав:
trololo написав:Vlad442

может я у уни в игноре, передайте ему, что на олх полно

ЭКСКЛЮЗИВ!!!
Однокомнатные квартиры в ЖК "Медовый"!
41,35м.кв., дом 2, этаж 12,14,15,17,19,20,21,23,24, секции 1 и 7, Стоимость 785000грн.
41,53 м.кв. дом 2, этаж 12,14,15,17,19,20,21,23,24, секции 4,5,6, Стоимость 790000грн.

ЛЮБЫЕ ЭТАЖИ НА ВЫБОР!

Прекрасное месторасположение. Рядом школы, детские сады, магазины, ТРЦ, остановка транспорта. Севастопольская площадь 10 мин. пешего хода.

Цена ниже отдела продаж на 1000$!!!

Есть рассрочка с фиксированной ценой без удорожания и привязке к курсу доллара!!!
Это благовест оформляет переуступке от житлоинвест. Пять тысяч нужно нпликом отдать непонятно куда.

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гривен штоле?! :mrgreen:
Долларов.

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Оранжевый-хит сезона
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Повідомлення Додано: Чет 26 вер, 2019 20:48

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

trololo написав:
  Оранжевый-хит сезона написав:
trololo написав:Vlad442

может я у уни в игноре, передайте ему, что на олх полно

ЭКСКЛЮЗИВ!!!
Однокомнатные квартиры в ЖК "Медовый"!
41,35м.кв., дом 2, этаж 12,14,15,17,19,20,21,23,24, секции 1 и 7, Стоимость 785000грн.
41,53 м.кв. дом 2, этаж 12,14,15,17,19,20,21,23,24, секции 4,5,6, Стоимость 790000грн.

ЛЮБЫЕ ЭТАЖИ НА ВЫБОР!

Прекрасное месторасположение. Рядом школы, детские сады, магазины, ТРЦ, остановка транспорта. Севастопольская площадь 10 мин. пешего хода.

Цена ниже отдела продаж на 1000$!!!

Есть рассрочка с фиксированной ценой без удорожания и привязке к курсу доллара!!!
Это благовест оформляет переуступке от житлоинвест. Пять тысяч нужно нпликом отдать непонятно куда.

Отправлено с моего Mi A3 через Tapatalk

Ну если переуступка утверждается в кГс то какие проблемы
Об этом не говорили, завтра спрошу.

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Оранжевый-хит сезона
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Повідомлення Додано: Чет 26 вер, 2019 20:51

  Оранжевый-хит сезона написав:[ Медовый сегодня строили.

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Да всем пох, тут 85% не знает в каких ипенях это чудо. Равносильно тому, что жк софия строится.
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Повідомлення Додано: Чет 26 вер, 2019 20:54

  airmax78 написав:[
Я же вчера об этом написал. У меня запись со вторника только на пятницу вечер. Но у меня большие сомнения - стоит ли время тратить.

Зато мне дали ручку, альбом и пакет. Ждем субботу и в атб, пакет уже есть
Востаннє редагувалось hume в Чет 26 вер, 2019 20:56, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 26 вер, 2019 20:54

  hume написав:
  Первый написав:
hume написав:[

Всім процвітання!

Рыбальский, воздвиженка от укрбуд до ярославов град

Мне кажется все эти комплексы были в какое-то время недооценены (Рыбальский - когда по 1куе продавался в КГС, Ярославов Град - на старте продаж). А Воздвиженка - просто нравится. Хочется особой атмосферы. В Рыбальском я ее почувствовал на одной из тусовок которую они устраивали. На Воздвиженке эта атмосфера хорошо чувствуется. Думаю, что когда достроят Ярославов Град - там тоже будет симпатично (хотя не уверен). Но вообще, лучше всего эта атмосфера, которая мне нравится, ощущается на Городецкого и Заньковецкой.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Чет 26 вер, 2019 20:59

  airmax78 написав:[ж). А Воздвиженка - просто нравится. Хочется особой атмосферы. В .

После того, что там настроил укрбуд, то особая атмосфера отуда убежала.
hume
 
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Повідомлення Додано: Чет 26 вер, 2019 21:01

Оранжевый-хит сезона ...а столько шума было...
plugatyrev
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Повідомлення Додано: Чет 26 вер, 2019 21:11

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Курс 24, а народ смотрю реально шото смотрит, выбирает - и самое главное покупает...

Безумству храбрых поем мы песни...
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