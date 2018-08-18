может они знают что-то чего вы не в курсе? мож завтра доляр по 12??
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Додано: Чет 26 вер, 2019 21:19
Додано: Чет 26 вер, 2019 21:30
Никак не пойму сегодня интернет кипит от новости, что Жэка Кошевой пойдет на мэра Киева. В том числе в серьезных изданиях.
Или это стёб такой ?
Хотя на мэра Одессы идёт повар после кулинарного техникума, он уже фактически начал предвыборную компанию в Одессе.
Так что может с Жэкой-мэром Киева тоже не стёб?
Не читаю Будивельник, заслужил, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
Додано: Чет 26 вер, 2019 21:35
Был мэри портсмен, будет мэр алкаш
Главное, чтоб парки делали
Додано: Чет 26 вер, 2019 21:37
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Приметы:
Если курс станет 8 - вернется Янукович.
Если курс станет 30 - вернется Гонтарева
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