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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1837183818391840

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.5 5 238
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
32%
77
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
5%
13
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
13%
30
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
6%
15
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
7%
16
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
15
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
5%
13
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
7%
16
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
4%
10
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
14%
33
Всього голосів : 238
Повідомлення Додано: Чет 26 вер, 2019 21:19

  investorkiev написав:Курс 24, а народ смотрю реально шото смотрит, выбирает - и самое главное покупает...

Безумству храбрых поем мы песни...

может они знают что-то чего вы не в курсе? мож завтра доляр по 12?? :roll:
plugatyrev
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Повідомлення Додано: Чет 26 вер, 2019 21:30

Никак не пойму сегодня интернет кипит от новости, что Жэка Кошевой пойдет на мэра Киева. В том числе в серьезных изданиях.

http://www.dsnews.ua/politics/-lysyy-iz ... 2019175200

Или это стёб такой ?
Хотя на мэра Одессы идёт повар после кулинарного техникума, он уже фактически начал предвыборную компанию в Одессе.
Так что может с Жэкой-мэром Киева тоже не стёб?
Не читаю Будивельник, заслужил, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
freeze
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Повідомлення Додано: Чет 26 вер, 2019 21:35

  freeze написав:Никак не пойму сегодня интернет кипит от новости, что Жэка Кошевой пойдет на мэра Киева. В том числе в серьезных изданиях.

http://www.dsnews.ua/politics/-lysyy-iz ... 2019175200

Или это стёб такой ?
Хотя на мэра Одессы идёт повар после кулинарного техникума, он уже фактически начал предвыборную компанию в Одессе.
Так что может с Жэкой-мэром Киева тоже не стёб?

Был мэри портсмен, будет мэр алкаш

Главное, чтоб парки делали
hume
 
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Повідомлення Додано: Чет 26 вер, 2019 21:37

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Приметы:

Если курс станет 8 - вернется Янукович.
Если курс станет 30 - вернется Гонтарева
investorkiev
 
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