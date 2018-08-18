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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1838183918401841>

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.5 5 238
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
32%
77
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
5%
13
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
13%
30
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
6%
15
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
7%
16
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
15
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
5%
13
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
7%
16
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
4%
10
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
14%
33
Всього голосів : 238
Повідомлення Додано: Чет 26 вер, 2019 21:19

  investorkiev написав:Курс 24, а народ смотрю реально шото смотрит, выбирает - и самое главное покупает...

Безумству храбрых поем мы песни...

может они знают что-то чего вы не в курсе? мож завтра доляр по 12?? :roll:
plugatyrev
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Повідомлення Додано: Чет 26 вер, 2019 21:30

Никак не пойму сегодня интернет кипит от новости, что Жэка Кошевой пойдет на мэра Киева. В том числе в серьезных изданиях.

http://www.dsnews.ua/politics/-lysyy-iz ... 2019175200

Или это стёб такой ?
Хотя на мэра Одессы идёт повар после кулинарного техникума, он уже фактически начал предвыборную компанию в Одессе.
Так что может с Жэкой-мэром Киева тоже не стёб?
Не читаю Будивельник, заслужил, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
freeze
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Повідомлення Додано: Чет 26 вер, 2019 21:35

  freeze написав:Никак не пойму сегодня интернет кипит от новости, что Жэка Кошевой пойдет на мэра Киева. В том числе в серьезных изданиях.

http://www.dsnews.ua/politics/-lysyy-iz ... 2019175200

Или это стёб такой ?
Хотя на мэра Одессы идёт повар после кулинарного техникума, он уже фактически начал предвыборную компанию в Одессе.
Так что может с Жэкой-мэром Киева тоже не стёб?

Был мэри портсмен, будет мэр алкаш

Главное, чтоб парки делали
hume
 
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Повідомлення Додано: Чет 26 вер, 2019 21:37

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Приметы:

Если курс станет 8 - вернется Янукович.
Если курс станет 30 - вернется Гонтарева
investorkiev
 
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Повідомлення Додано: Чет 26 вер, 2019 21:51

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  trololo написав:Vlad442

может я у уни в игноре, передайте ему, что на олх полно

ЭКСКЛЮЗИВ!!!
Однокомнатные квартиры в ЖК "Медовый"!
41,35м.кв., дом 2, этаж 12,14,15,17,19,20,21,23,24, секции 1 и 7, Стоимость 785000грн.
41,53 м.кв. дом 2, этаж 12,14,15,17,19,20,21,23,24, секции 4,5,6, Стоимость 790000грн.

ЛЮБЫЕ ЭТАЖИ НА ВЫБОР!

Прекрасное месторасположение. Рядом школы, детские сады, магазины, ТРЦ, остановка транспорта. Севастопольская площадь 10 мин. пешего хода.

Цена ниже отдела продаж на 1000$!!!

Есть рассрочка с фиксированной ценой без удорожания и привязке к курсу доллара!!!

После своего влета я осторожно отношусь к котлованам. Особенно по сегодняшним ценам.
Полностью разделяю точку зрения somilitarkа.
Поэтому только что купил трешку в 250 метрах от популярной станции метро в советской панельке 70-ых с прицелом сдавать покомнатно трем работающим парням от 22. Мне нравится работать с этим контингентом. Минимум проблем.
Гостинки сейчас на коне, почему бы не попробовать прощупать сегмент пониже. Сериалу Друзья уже 25 лет. В цивилизованном мире молодые профессионалы не гнушаются снимать покомнатно.
Так как взял, фактически, по цене однушки плюс 15-20% и без комиссионных и риелторов (пошел против тренда, когда никому не нужны трешки в совкошлаке), рентабельность должна быть выше среднего.
  somilitark написав:А вообще курс 24 поверг в шок застройщиков,получается в котлованах никакой привлекательности НЕТ,цена готового иногда ниже того,что ожидается через 3-5 лет.
Никогда бы не подумал,что до такого дойдёт,надо явно застройщикам подвигаться в цене и шуршать над рассрочками лет на 5-10 без процентов или с минимальными переплатами,думаю продажи на первичке это для крепкояйцовых менов,свято верящих в кошерность бетона от столичных шаромыг.
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: Чет 26 вер, 2019 22:33

  airmax78 написав:
  change_pm написав:
  airmax78 написав:По сабжу: сейчас делаю последнюю попытку зацепиться за столицу. Если и в этот раз не получится - сдамся и очищу город от себя.


Там акурт пару объектов по Анталии выложил, а я - в Ливерпуле. Так что выбирайте.

зы. Тем более Франт уже сообщил публике, что бороздит просторы Ливерпульского залива под Битлов, молодость вспоминает)))

Я только сейчас прозрел чем занимается Акурт.

Таки агент?
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Повідомлення Додано: Чет 26 вер, 2019 22:45

Кто и какие налоги должен уплатить при купле-продаже недвижи

https://news.finance.ua/ru/news/-/45703 ... vizhimosti

У меня два вопроса для знатоков ветки.
1. Почему частные нотариусы все как 1 взымают госпошлину?
2. 1,5% Военного сбора платится в любом случае? Я думал раньше бышло что только если владеешь недвижемостью менее 3х лет. Тогда 5%+1,5%.
ПС От себя- В прошлом году продавал квартиру, военного не было. Договор купле родажи более 3х лет.
Госпошлина 1% да- частный нотар, когда покупал этот же обект тоже было, хорошо запомнил :)
Востаннє редагувалось vladus17 в Чет 26 вер, 2019 22:56, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 26 вер, 2019 22:48

  vladus17 написав:https://news.finance.ua/ru/news/-/457034/kto-i-kakie-nalogi-dolzhen-uplatit-pri-kuple-prodazhe-nedvizhimosti

У меня два вопроса для знатоков ветки.
1. Почему частные нотариусы все как 1 взымают госпошлину?
2. 1,5% Военного сбора платится в любом случае? Я думал раньше бышло что только если владеешь недвижемостью менее 3х лет. Тогда 5%+1,5%.
ПС От себя- В прошлом году продавал квартиру, военного не было. Договор купле родажи более 3х лет.

Охреневшие эти частные нотариусы. А с каких, думаете, денег офисы в Пшонка стайл они себе делают? Мало того, что кладут себе этот 1% в карман, так еще и наглости набираются взять денег "за оформление договора" по полной программе.
Востаннє редагувалось airmax78 в Чет 26 вер, 2019 22:51, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 26 вер, 2019 22:50

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  vladus17 написав:Почему частные нотариусы все как 1 взымают госпошлину?

Торг никто не отменял. Постоянным клиентам сходу предлагают 0,7-0,8%, а дальше как договоритесь.
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: Чет 26 вер, 2019 22:53

  Vlad442 написав:
  vladus17 написав:Почему частные нотариусы все как 1 взымают госпошлину?

Торг никто не отменял. Своим клиентам сходу предлагают 0,7-0,8%, а дальше как договоритесь.


Какой торг если это гос пошлина которая должна платится в казну. Стоит поинтересоваться номером счета куда те деньги упадут.
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