Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
может я у уни в игноре, передайте ему, что на олх полно
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После своего влета я осторожно отношусь к котлованам. Особенно по сегодняшним ценам. Полностью разделяю точку зрения somilitarkа. Поэтому только что купил трешку в 250 метрах от популярной станции метро в советской панельке 70-ых с прицелом сдавать покомнатно трем работающим парням от 22. Мне нравится работать с этим контингентом. Минимум проблем. Гостинки сейчас на коне, почему бы не попробовать прощупать сегмент пониже. Сериалу Друзья уже 25 лет. В цивилизованном мире молодые профессионалы не гнушаются снимать покомнатно. Так как взял, фактически, по цене однушки плюс 15-20% и без комиссионных и риелторов (пошел против тренда, когда никому не нужны трешки в совкошлаке), рентабельность должна быть выше среднего.
somilitark написав:А вообще курс 24 поверг в шок застройщиков,получается в котлованах никакой привлекательности НЕТ,цена готового иногда ниже того,что ожидается через 3-5 лет. Никогда бы не подумал,что до такого дойдёт,надо явно застройщикам подвигаться в цене и шуршать над рассрочками лет на 5-10 без процентов или с минимальными переплатами,думаю продажи на первичке это для крепкояйцовых менов,свято верящих в кошерность бетона от столичных шаромыг.
У меня два вопроса для знатоков ветки. 1. Почему частные нотариусы все как 1 взымают госпошлину? 2. 1,5% Военного сбора платится в любом случае? Я думал раньше бышло что только если владеешь недвижемостью менее 3х лет. Тогда 5%+1,5%. ПС От себя- В прошлом году продавал квартиру, военного не было. Договор купле родажи более 3х лет. Госпошлина 1% да- частный нотар, когда покупал этот же обект тоже было, хорошо запомнил
Востаннє редагувалось vladus17 в Чет 26 вер, 2019 22:56, всього редагувалось 1 раз.
У меня два вопроса для знатоков ветки. 1. Почему частные нотариусы все как 1 взымают госпошлину? 2. 1,5% Военного сбора платится в любом случае? Я думал раньше бышло что только если владеешь недвижемостью менее 3х лет. Тогда 5%+1,5%. ПС От себя- В прошлом году продавал квартиру, военного не было. Договор купле родажи более 3х лет.
Охреневшие эти частные нотариусы. А с каких, думаете, денег офисы в Пшонка стайл они себе делают? Мало того, что кладут себе этот 1% в карман, так еще и наглости набираются взять денег "за оформление договора" по полной программе.
Востаннє редагувалось airmax78 в Чет 26 вер, 2019 22:51, всього редагувалось 1 раз.