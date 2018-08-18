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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1838183918401841

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.5 5 238
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
32%
77
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
5%
13
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
13%
30
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
6%
15
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
7%
16
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
15
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
5%
13
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
7%
16
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
4%
10
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
14%
33
Всього голосів : 238
Повідомлення Додано: Чет 26 вер, 2019 22:56

  vladus17 написав:
  Vlad442 написав:
  vladus17 написав:Почему частные нотариусы все как 1 взымают госпошлину?

Торг никто не отменял. Своим клиентам сходу предлагают 0,7-0,8%, а дальше как договоритесь.


Какой торг если это гос пошлина которая должна платится в казну. Стоит поинтересоваться номером счета куда те деньги упадут.

А-а-а-а!!!! Поэтому они ее берут налом.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Чет 26 вер, 2019 22:59

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  airmax78 написав:А-а-а-а!!!! Поэтому они ее берут налом.

Я помню как то нотар даже предлогал сам по счетам заплатить мол ,, я всеравно туда буду идти (в банк),, я дурак согласился, деньги налом дал.
Востаннє редагувалось vladus17 в Чет 26 вер, 2019 23:00, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 26 вер, 2019 22:59

  Vlad442 написав:После своего влета я осторожно отношусь к котлованам. Особенно по сегодняшним ценам.


Вы считаете, что денег точно не увидите, даже на горизонте нескольких лет ?
Может Эврику будут достраивать со временем, определенная вероятность существует.
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Повідомлення Додано: Чет 26 вер, 2019 23:01

  vladus17 написав:
  airmax78 написав:А-а-а-а!!!! Поэтому они ее берут налом.

Я помню как то нотар даже предлогал сам по счетам заплатить мол ,, я всеравно туда буду идти (в банк),, я дурак согласился, деньги налом дал.

В бюджет 100% платятся все налоги с продажи. Там даже если нотариус берет наличными - он тут же делает платеж со своего счета от вашего имени и выдает вам квитанцию. При покупке 1% госпошлины он просто кладет себе в карман.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Чет 26 вер, 2019 23:03

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  airmax78 написав:В бюджет 100% платятся все налоги с продажи. Там даже если нотариус берет наличными - он тут же делает платеж со своего счета от вашего имени и выдает вам квитанцию. При покупке 1% госпошлины он просто кладет себе в карман.

Интересно что будет если заявить мол 1% госпошлины платить не буду так как это плата за работу гос нотара а вы частный и за услугу вам плачу отдельно. Что они скажут на это?
ПС у меня сделка намечается чере пару недель. Вот и интересуюсь. Нотар частный будет.
vladus17
 
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Повідомлення Додано: Чет 26 вер, 2019 23:08

алё, воротилы в сфере недвижымости- какая ещё госпошлина, в какой еще бюджет у частных нотариусов? у них плата за нот.услуги! ГП в госнотконторах, вы там часто оформляетесь?
Ваш Зепутат
antonivs3
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Повідомлення Додано: Чет 26 вер, 2019 23:08

  vladus17 написав:
  airmax78 написав:В бюджет 100% платятся все налоги с продажи. Там даже если нотариус берет наличными - он тут же делает платеж со своего счета от вашего имени и выдает вам квитанцию. При покупке 1% госпошлины он просто кладет себе в карман.

Интересно что будет если заявить мол 1% госпошлины платить не буду так как это плата за работу гос нотара а вы частный и за услугу вам плачу отдельно. Что они скажут на это?
ПС у меня сделка намечается чере пару недель. Вот и интересуюсь. Нотар частный будет.

Торгуйтесь до посинения.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Чет 26 вер, 2019 23:12

  antonivs3 написав:алё, воротилы в сфере недвижымости- какая ещё госпошлина, в какой еще бюджет у частных нотариусов? у них плата за нот.услуги! ГП в госнотконторах, вы там часто оформляетесь?

Вы раскрыли главную тайну частных нотариусов. Только они плевали на это. Тупо требуют 1%. Если бы нотариуса выбирал я - послал бы нах. Но нотариуса определяет продавец, который ни с кем больше работать не хочет. И все все понимают.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Чет 26 вер, 2019 23:15

  airmax78 написав:
  antonivs3 написав:алё, воротилы в сфере недвижымости- какая ещё госпошлина, в какой еще бюджет у частных нотариусов? у них плата за нот.услуги! ГП в госнотконторах, вы там часто оформляетесь?

Вы раскрыли главную тайну частных нотариусов. Только они плевали на это. Тупо требуют 1%. Если бы нотариуса выбирал я - послал бы нах. Но нотариуса определяет продавец, который ни с кем больше работать не хочет. И все все понимают.
А чё не покупатель?
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Повідомлення Додано: Чет 26 вер, 2019 23:18

  airmax78 написав:
  antonivs3 написав:алё, воротилы в сфере недвижымости- какая ещё госпошлина, в какой еще бюджет у частных нотариусов? у них плата за нот.услуги! ГП в госнотконторах, вы там часто оформляетесь?

Вы раскрыли главную тайну частных нотариусов. Только они плевали на это. Тупо требуют 1%. Если бы нотариуса выбирал я - послал бы нах. Но нотариуса определяет продавец, который ни с кем больше работать не хочет. И все все понимают.

Макс, они не требуют, они просят на основании соотв. документа, где прописан размер платы за совершение нот.услуг -не менее 1%, если не ошибаюсь в формулировке.
Нотариуса определяет покупан, это не регламентируется, но так уж сложилось, что не отменяет наличия случаев, где продавец настаивает на своем или "сделки не будя"
Ваш Зепутат
antonivs3
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