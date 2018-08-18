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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 26 вер, 2019 22:56
vladus17 написав: Vlad442 написав: vladus17 написав:
Почему частные нотариусы все как 1 взымают госпошлину?
Торг никто не отменял. Своим клиентам сходу предлагают 0,7-0,8%, а дальше как договоритесь.
Какой торг если это гос пошлина которая должна платится в казну. Стоит поинтересоваться номером счета куда те деньги упадут.
А-а-а-а!!!! Поэтому они ее берут налом.
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Додано: Чет 26 вер, 2019 22:59
airmax78 написав:
А-а-а-а!!!! Поэтому они ее берут налом.
Я помню как то нотар даже предлогал сам по счетам заплатить мол ,, я всеравно туда буду идти (в банк),, я дурак согласился, деньги налом дал.
Востаннє редагувалось vladus17
в Чет 26 вер, 2019 23:00, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Чет 26 вер, 2019 22:59
Vlad442 написав:
После своего влета я осторожно отношусь к котлованам. Особенно по сегодняшним ценам.
Вы считаете, что денег точно не увидите, даже на горизонте нескольких лет ?
Может Эврику будут достраивать со временем, определенная вероятность существует.
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Додано: Чет 26 вер, 2019 23:01
vladus17 написав: airmax78 написав:
А-а-а-а!!!! Поэтому они ее берут налом.
Я помню как то нотар даже предлогал сам по счетам заплатить мол ,, я всеравно туда буду идти (в банк),, я дурак согласился, деньги налом дал.
В бюджет 100% платятся все налоги с продажи. Там даже если нотариус берет наличными - он тут же делает платеж со своего счета от вашего имени и выдает вам квитанцию. При покупке 1% госпошлины он просто кладет себе в карман.
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Додано: Чет 26 вер, 2019 23:03
airmax78 написав:
В бюджет 100% платятся все налоги с продажи. Там даже если нотариус берет наличными - он тут же делает платеж со своего счета от вашего имени и выдает вам квитанцию. При покупке 1% госпошлины он просто кладет себе в карман.
Интересно что будет если заявить мол 1% госпошлины платить не буду так как это плата за работу гос нотара а вы частный и за услугу вам плачу отдельно. Что они скажут на это?
ПС у меня сделка намечается чере пару недель. Вот и интересуюсь. Нотар частный будет.
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Додано: Чет 26 вер, 2019 23:08
алё, воротилы в сфере недвижымости- какая ещё госпошлина, в какой еще бюджет у частных нотариусов? у них плата за нот.услуги! ГП в госнотконторах, вы там часто оформляетесь?
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Додано: Чет 26 вер, 2019 23:08
vladus17 написав: airmax78 написав:
В бюджет 100% платятся все налоги с продажи. Там даже если нотариус берет наличными - он тут же делает платеж со своего счета от вашего имени и выдает вам квитанцию. При покупке 1% госпошлины он просто кладет себе в карман.
Интересно что будет если заявить мол 1% госпошлины платить не буду так как это плата за работу гос нотара а вы частный и за услугу вам плачу отдельно. Что они скажут на это?
ПС у меня сделка намечается чере пару недель. Вот и интересуюсь. Нотар частный будет.
Торгуйтесь до посинения.
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Додано: Чет 26 вер, 2019 23:12
antonivs3 написав:
алё, воротилы в сфере недвижымости- какая ещё госпошлина, в какой еще бюджет у частных нотариусов? у них плата за нот.услуги! ГП в госнотконторах, вы там часто оформляетесь?
Вы раскрыли главную тайну частных нотариусов. Только они плевали на это. Тупо требуют 1%. Если бы нотариуса выбирал я - послал бы нах. Но нотариуса определяет продавец, который ни с кем больше работать не хочет. И все все понимают.
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Додано: Чет 26 вер, 2019 23:15
airmax78 написав: antonivs3 написав:
алё, воротилы в сфере недвижымости- какая ещё госпошлина, в какой еще бюджет у частных нотариусов? у них плата за нот.услуги! ГП в госнотконторах, вы там часто оформляетесь?
Вы раскрыли главную тайну частных нотариусов. Только они плевали на это. Тупо требуют 1%. Если бы нотариуса выбирал я - послал бы нах. Но нотариуса определяет продавец, который ни с кем больше работать не хочет. И все все понимают.
А чё не покупатель?
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Додано: Чет 26 вер, 2019 23:18
airmax78 написав: antonivs3 написав:
алё, воротилы в сфере недвижымости- какая ещё госпошлина, в какой еще бюджет у частных нотариусов? у них плата за нот.услуги! ГП в госнотконторах, вы там часто оформляетесь?
Вы раскрыли главную тайну частных нотариусов. Только они плевали на это. Тупо требуют 1%. Если бы нотариуса выбирал я - послал бы нах. Но нотариуса определяет продавец, который ни с кем больше работать не хочет. И все все понимают.
Макс, они не требуют, они просят на основании соотв. документа, где прописан размер платы за совершение нот.услуг -не менее 1%, если не ошибаюсь в формулировке.
Нотариуса определяет покупан, это не регламентируется, но так уж сложилось, что не отменяет наличия случаев, где продавец настаивает на своем или "сделки не будя"
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