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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1840184118421843>

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.5 5 238
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
32%
77
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
5%
13
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
13%
30
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
6%
15
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
7%
16
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
15
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
5%
13
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
7%
16
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
4%
10
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
14%
33
Всього голосів : 238
Повідомлення Додано: Чет 26 вер, 2019 23:25

  airmax78 написав:[
Торгуйтесь до посинения.

Будете как моисей ходить, искать такого, который скажет -" да, вы правы, мы себе в карман кладём, но я не такой, платите пенсионный, мои услуги и уё*ывайте".

Пс
Эир, подозреваю вы при продаже прелести оплатили гос пошлину как миленький (возможно вы сейчас съЕдите, что мол покупаны всё платили, туда сюда...)))
hume
 
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Повідомлення Додано: Чет 26 вер, 2019 23:26

  antonivs3 написав:
  airmax78 написав:
  antonivs3 написав:алё, воротилы в сфере недвижымости- какая ещё госпошлина, в какой еще бюджет у частных нотариусов? у них плата за нот.услуги! ГП в госнотконторах, вы там часто оформляетесь?

Вы раскрыли главную тайну частных нотариусов. Только они плевали на это. Тупо требуют 1%. Если бы нотариуса выбирал я - послал бы нах. Но нотариуса определяет продавец, который ни с кем больше работать не хочет. И все все понимают.

Макс, они не требуют, они просят на основании соотв. документа, где прописан размер платы за совершение нот.услуг -не менее 1%, если не ошибаюсь в формулировке.
Нотариуса определяет покупан, это не регламентируется, но так уж сложилось, что не отменяет наличия случаев, где продавец настаивает на своем или "сделки не будя"

У меня сейчас именно такой случай. Поэтому скрипя зубы буду платить.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Чет 26 вер, 2019 23:28

  hume написав:
  airmax78 написав:[
Торгуйтесь до посинения.

Будете как моисей ходить, искать такого, который скажет -" да, вы правы, мы себе в карман кладём, но я не такой, платите пенсионный, мои услуги и уё*ывайте".

Пс
Эир, подозреваю вы при продаже прелести оплатили гос пошлину как миленький (возможно вы сейчас съЕдите, что мол покупаны всё платили, туда сюда...)))

При продаже - покупатели платили. Я не вмешивался - такая договоренность была. А сейчас - выбора нет. Или так или никак.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Чет 26 вер, 2019 23:30

  airmax78 написав:
  hume написав:[(возможно вы сейчас съЕдите, что мол покупаны всё платили, туда сюда...)))

При продаже - покупатели платили. Я не вмешивался - такая договоренность была.

:mrgreen:нужно было сражаться
hume
 
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Повідомлення Додано: Чет 26 вер, 2019 23:32

  antonivs3 написав:
  airmax78 написав:
  antonivs3 написав:алё, воротилы в сфере недвижымости- какая ещё госпошлина, в какой еще бюджет у частных нотариусов? у них плата за нот.услуги! ГП в госнотконторах, вы там часто оформляетесь?

Вы раскрыли главную тайну частных нотариусов. Только они плевали на это. Тупо требуют 1%. Если бы нотариуса выбирал я - послал бы нах. Но нотариуса определяет продавец, который ни с кем больше работать не хочет. И все все понимают.

Макс, они не требуют, они просят на основании соотв. документа, где прописан размер платы за совершение нот.услуг -не менее 1%, если не ошибаюсь в формулировке.
Нотариуса определяет покупан, это не регламентируется, но так уж сложилось, что не отменяет наличия случаев, где продавец настаивает на своем или "сделки не будя"

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Повідомлення Додано: Чет 26 вер, 2019 23:37

декрет по госпошлине

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/7-93
...ставки державного мита за нотаріальні дії, вчинювані державними нотаріальними конторами ... поширюються на нотаріальні дії, вчинювані приватними нотаріусами, і надходження цього мита зараховуються до відповідних бюджетів
Клаус
 
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Повідомлення Додано: Чет 26 вер, 2019 23:37

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Кроме Медового - кто куда видит возможность выгодно инвестировать?
investorkiev
 
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Повідомлення Додано: Чет 26 вер, 2019 23:39

  hume написав:
  airmax78 написав:
  hume написав:[(возможно вы сейчас съЕдите, что мол покупаны всё платили, туда сюда...)))

При продаже - покупатели платили. Я не вмешивался - такая договоренность была.

:mrgreen:нужно было сражаться

Зачем? Не я платил.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Чет 26 вер, 2019 23:45

  investorkiev написав:Кроме Медового - кто куда видит возможность выгодно инвестировать?

уня скидку жмет?! :mrgreen:чем не круши2??
plugatyrev
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Повідомлення Додано: Чет 26 вер, 2019 23:54

  plugatyrev написав:
  investorkiev написав:Кроме Медового - кто куда видит возможность выгодно инвестировать?

уня скидку жмет?! :mrgreen:чем не круши2??


Тем что от Круши 10 минут вальяжно до метро, и 15 - до Трц (тоже пешком).

А куда за 10 минут пешком можно дойти от Медового?
investorkiev
 
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