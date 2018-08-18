Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
antonivs3 написав:алё, воротилы в сфере недвижымости- какая ещё госпошлина, в какой еще бюджет у частных нотариусов? у них плата за нот.услуги! ГП в госнотконторах, вы там часто оформляетесь?
Вы раскрыли главную тайну частных нотариусов. Только они плевали на это. Тупо требуют 1%. Если бы нотариуса выбирал я - послал бы нах. Но нотариуса определяет продавец, который ни с кем больше работать не хочет. И все все понимают.
Макс, они не требуют, они просят на основании соотв. документа, где прописан размер платы за совершение нот.услуг -не менее 1%, если не ошибаюсь в формулировке. Нотариуса определяет покупан, это не регламентируется, но так уж сложилось, что не отменяет наличия случаев, где продавец настаивает на своем или "сделки не будя"
У меня сейчас именно такой случай. Поэтому скрипя зубы буду платить.
antonivs3 написав:алё, воротилы в сфере недвижымости- какая ещё госпошлина, в какой еще бюджет у частных нотариусов? у них плата за нот.услуги! ГП в госнотконторах, вы там часто оформляетесь?
Вы раскрыли главную тайну частных нотариусов. Только они плевали на это. Тупо требуют 1%. Если бы нотариуса выбирал я - послал бы нах. Но нотариуса определяет продавец, который ни с кем больше работать не хочет. И все все понимают.
Макс, они не требуют, они просят на основании соотв. документа, где прописан размер платы за совершение нот.услуг -не менее 1%, если не ошибаюсь в формулировке. Нотариуса определяет покупан, это не регламентируется, но так уж сложилось, что не отменяет наличия случаев, где продавец настаивает на своем или "сделки не будя"
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/7-93 ...ставки державного мита за нотаріальні дії, вчинювані державними нотаріальними конторами ... поширюються на нотаріальні дії, вчинювані приватними нотаріусами, і надходження цього мита зараховуються до відповідних бюджетів