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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 26 вер, 2019 23:56
investorkiev написав:
Кроме Медового - кто куда видит возможность выгодно инвестировать?
Все записаны в очередь КАНа. Всем пох на выгодность, хотят канхфэту, а не 25и этажную стену на окраине.
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Додано: Чет 26 вер, 2019 23:57
Мне на вайбер пришла реклама ЖК Теракот. Кто-то интересовался что там по чем?
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iriverix
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Додано: Чет 26 вер, 2019 23:58
investorkiev написав:
А куда за 10 минут пешком можно дойти от Медового?
На рыбалку.
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Додано: П'ят 27 вер, 2019 00:03
iriverix написав:
Мне на вайбер пришла реклама ЖК Теракот. Кто-то интересовался что там по чем?
Да, ряд домов от перфекта на вырлыце. Спасибо хоть в один не соединили, правда там участок настолько маленький, что просветов все равно не будет
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Додано: П'ят 27 вер, 2019 00:08
hume написав: investorkiev написав:
Кроме Медового - кто куда видит возможность выгодно инвестировать?
Все записаны в очередь КАНа. Всем пох на выгодность, хотят канхфэту, а не 25и этажную стену на окраине.
канхфэта тузик?!(с)
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