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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 26 вер, 2019 23:57
Мне на вайбер пришла реклама ЖК Теракот. Кто-то интересовался что там по чем?
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iriverix
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Додано: Чет 26 вер, 2019 23:58
investorkiev написав:
А куда за 10 минут пешком можно дойти от Медового?
На рыбалку.
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hume
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Додано: П'ят 27 вер, 2019 00:03
iriverix написав:
Мне на вайбер пришла реклама ЖК Теракот. Кто-то интересовался что там по чем?
Да, ряд домов от перфекта на вырлыце. Спасибо хоть в один не соединили, правда там участок настолько маленький, что просветов все равно не будет
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hume
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Додано: П'ят 27 вер, 2019 00:08
hume написав: investorkiev написав:
Кроме Медового - кто куда видит возможность выгодно инвестировать?
Все записаны в очередь КАНа. Всем пох на выгодность, хотят канхфэту, а не 25и этажную стену на окраине.
канхфэта тузик?!(с)
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plugatyrev
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Додано: П'ят 27 вер, 2019 06:13
hume написав: iriverix написав:
Мне на вайбер пришла реклама ЖК Теракот. Кто-то интересовался что там по чем?
Да, ряд домов от перфекта на вырлыце. Спасибо хоть в один не соединили, правда там участок настолько маленький, что просветов все равно не будет
Бронь у 8 черзі варшавського продавали за 2куе.
Всім процвітання!
Всім процвітання!
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Додано: П'ят 27 вер, 2019 07:03
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necovi4
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Додано: П'ят 27 вер, 2019 07:23
Первый написав: hume написав: iriverix написав:
Мне на вайбер пришла реклама ЖК Теракот. Кто-то интересовался что там по чем?
Да, ряд домов от перфекта на вырлыце. Спасибо хоть в один не соединили, правда там участок настолько маленький, что просветов все равно не будет
Бронь у 8 черзі варшавського продавали за 2куе.
Всім процвітання!
Как в автосалонах в 2008м. ПЦ близко.
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airmax78
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Додано: П'ят 27 вер, 2019 07:28
Первый написав:
Бронь у 8 черзі варшавського продавали за 2куе.
Всім процвітання!
А какую цену хочет столица за метр в восьмой очереди?
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hume
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Додано: П'ят 27 вер, 2019 07:46
investorkiev написав: plugatyrev написав: investorkiev написав:
Кроме Медового - кто куда видит возможность выгодно инвестировать?
уня скидку жмет?!
чем не круши2??
Тем что от Круши 10 минут вальяжно до метро, и 15 - до Трц (тоже пешком).
А куда за 10 минут пешком можно дойти от Медового?
до 7 роддома
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Оранжевый-хит сезона
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