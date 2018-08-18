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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1841184218431844>

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.5 5 238
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
32%
77
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
5%
13
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
13%
30
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
6%
15
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
7%
16
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
15
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
5%
13
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
7%
16
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
4%
10
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
14%
33
Всього голосів : 238
Повідомлення Додано: Чет 26 вер, 2019 23:57

Мне на вайбер пришла реклама ЖК Теракот. Кто-то интересовался что там по чем?
iriverix
 
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Повідомлення Додано: Чет 26 вер, 2019 23:58

  investorkiev написав:
А куда за 10 минут пешком можно дойти от Медового?

На рыбалку.
hume
 
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Повідомлення Додано: П'ят 27 вер, 2019 00:03

  iriverix написав:Мне на вайбер пришла реклама ЖК Теракот. Кто-то интересовался что там по чем?

Да, ряд домов от перфекта на вырлыце. Спасибо хоть в один не соединили, правда там участок настолько маленький, что просветов все равно не будет
hume
 
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Повідомлення Додано: П'ят 27 вер, 2019 00:05

  hume написав:
  investorkiev написав:
А куда за 10 минут пешком можно дойти от Медового?

На рыбалку.

в табор. цыгане, медведи...ай красавица, позолоти ручку всю правду скажу... :twisted:
plugatyrev
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Повідомлення Додано: П'ят 27 вер, 2019 00:08

  hume написав:
  investorkiev написав:Кроме Медового - кто куда видит возможность выгодно инвестировать?

Все записаны в очередь КАНа. Всем пох на выгодность, хотят канхфэту, а не 25и этажную стену на окраине.

канхфэта тузик?!(с)
plugatyrev
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Повідомлення Додано: П'ят 27 вер, 2019 06:13

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

hume написав:
  iriverix написав:Мне на вайбер пришла реклама ЖК Теракот. Кто-то интересовался что там по чем?

Да, ряд домов от перфекта на вырлыце. Спасибо хоть в один не соединили, правда там участок настолько маленький, что просветов все равно не будет
Бронь у 8 черзі варшавського продавали за 2куе.



Всім процвітання!
Всім процвітання!
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Повідомлення Додано: П'ят 27 вер, 2019 07:03

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

https://biz.nv.ua/consmarket/ukrbud-pro ... 44756.html
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Повідомлення Додано: П'ят 27 вер, 2019 07:23

  Первый написав:
hume написав:
  iriverix написав:Мне на вайбер пришла реклама ЖК Теракот. Кто-то интересовался что там по чем?

Да, ряд домов от перфекта на вырлыце. Спасибо хоть в один не соединили, правда там участок настолько маленький, что просветов все равно не будет
Бронь у 8 черзі варшавського продавали за 2куе.



Всім процвітання!

Как в автосалонах в 2008м. ПЦ близко.
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Повідомлення Додано: П'ят 27 вер, 2019 07:28

  Первый написав:Бронь у 8 черзі варшавського продавали за 2куе.



Всім процвітання!

А какую цену хочет столица за метр в восьмой очереди?
hume
 
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Повідомлення Додано: П'ят 27 вер, 2019 07:46

  investorkiev написав:
  plugatyrev написав:
  investorkiev написав:Кроме Медового - кто куда видит возможность выгодно инвестировать?

уня скидку жмет?! :mrgreen:чем не круши2??


Тем что от Круши 10 минут вальяжно до метро, и 15 - до Трц (тоже пешком).

А куда за 10 минут пешком можно дойти от Медового?

до 7 роддома
Оранжевый-хит сезона
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