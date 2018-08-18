Первый написав:Бронь у 8 черзі варшавського продавали за 2куе.
Как же я вас холопы ненавижу!
Бронь на Toyota RAW4 с поставкой в салон в ноябре продали за 50 000 грн.
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Додано: П'ят 27 вер, 2019 07:49
Бронь на Toyota RAW4 с поставкой в салон в ноябре продали за 50 000 грн.
Додано: П'ят 27 вер, 2019 07:54
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Однухи в 8 очереди на самом деле были дефицитным товаром, поэтому выгребли быстро. Цена тогда была что-то типа 19-20к при курсе 26 (май месяц). Третий дом вкинули в продажу в конце июля, но там был всего один стояк однушек и они ушли за пару часов. Цену даже не удалось узнать.
В плюсах которые в сентябре уже продавались однуха 38м с окнами во двор была 21150 (самый дорогой вариант), однуха 43м с окнами на ТРЦ - 19420.
Востаннє редагувалось Santehnik в П'ят 27 вер, 2019 07:57, всього редагувалось 2 разів.
Додано: П'ят 27 вер, 2019 07:55
Посмотрел по гугл-панорамам - асфальтного покрытия для пешеходов по ул. Радченка и ул. Кадетский Гай в районе местоположения ЖК Медовый отсутствует. Какой идиот купит квартиру в ЖК Медовый? Где хоть примитивнейшая инфрастуктура?
Додано: П'ят 27 вер, 2019 08:01
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Додано: П'ят 27 вер, 2019 08:03
Вместо Медового я бы брал бы Науки 58, там хоть и тоже с инфраструктурой тяжко, но дорога широкая и даже на маршрутке за 10 минут можно до Лыбедской доехать.
В аренду её за 10к спокойно можно впарить, причем еще и как видовую.
Однухи с видом на парк или реально закончились или у них такая стратегия продаж, но все что я смог выторговать в июле - 4 этаж на парк, от которого кто-то отказался. Как сейчас - хз. В итоге не взял, но впринципе вариант на мой взгляд минимально недооцененный, гаражи рядом есть, до центра ехать 5 минут на машине, а ценник как за окружной )
Додано: П'ят 27 вер, 2019 08:09
Додано: П'ят 27 вер, 2019 08:29
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
сейчас буду по телеку выступать как хперд)
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