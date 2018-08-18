Додано: П'ят 27 вер, 2019 08:03

Вместо Медового я бы брал бы Науки 58, там хоть и тоже с инфраструктурой тяжко, но дорога широкая и даже на маршрутке за 10 минут можно до Лыбедской доехать.В аренду её за 10к спокойно можно впарить, причем еще и как видовую.Однухи с видом на парк или реально закончились или у них такая стратегия продаж, но все что я смог выторговать в июле - 4 этаж на парк, от которого кто-то отказался. Как сейчас - хз. В итоге не взял, но впринципе вариант на мой взгляд минимально недооцененный, гаражи рядом есть, до центра ехать 5 минут на машине, а ценник как за окружной )