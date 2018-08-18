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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1841184218431844

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.5 5 238
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
32%
77
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
5%
13
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
13%
30
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
6%
15
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
7%
16
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
15
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
5%
13
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
7%
16
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
4%
10
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
14%
33
Всього голосів : 238
Повідомлення Додано: П'ят 27 вер, 2019 07:49

  Первый написав:
hume написав:
  iriverix написав:Мне на вайбер пришла реклама ЖК Теракот. Кто-то интересовался что там по чем?

Да, ряд домов от перфекта на вырлыце. Спасибо хоть в один не соединили, правда там участок настолько маленький, что просветов все равно не будет
Бронь у 8 черзі варшавського продавали за 2куе.

Как же я вас холопы ненавижу!


Бронь на Toyota RAW4 с поставкой в салон в ноябре продали за 50 000 грн.
Оранжевый-хит сезона
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Повідомлення Додано: П'ят 27 вер, 2019 07:54

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  hume написав:А какую цену хочет столица за метр в восьмой очереди?

Однухи в 8 очереди на самом деле были дефицитным товаром, поэтому выгребли быстро. Цена тогда была что-то типа 19-20к при курсе 26 (май месяц). Третий дом вкинули в продажу в конце июля, но там был всего один стояк однушек и они ушли за пару часов. Цену даже не удалось узнать.
В плюсах которые в сентябре уже продавались однуха 38м с окнами во двор была 21150 (самый дорогой вариант), однуха 43м с окнами на ТРЦ - 19420.
Востаннє редагувалось Santehnik в П'ят 27 вер, 2019 07:57, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: П'ят 27 вер, 2019 07:55

  Оранжевый-хит сезона написав:
  investorkiev написав:Тем что от Круши 10 минут вальяжно до метро, и 15 - до Трц (тоже пешком).

А куда за 10 минут пешком можно дойти от Медового?

до 7 роддома

Посмотрел по гугл-панорамам - асфальтного покрытия для пешеходов по ул. Радченка и ул. Кадетский Гай в районе местоположения ЖК Медовый отсутствует. Какой идиот купит квартиру в ЖК Медовый? Где хоть примитивнейшая инфрастуктура?
BIGor
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Повідомлення Додано: П'ят 27 вер, 2019 08:01

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

https://varlamov.ru/3613305.html
Faceless
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Повідомлення Додано: П'ят 27 вер, 2019 08:03

Вместо Медового я бы брал бы Науки 58, там хоть и тоже с инфраструктурой тяжко, но дорога широкая и даже на маршрутке за 10 минут можно до Лыбедской доехать.
В аренду её за 10к спокойно можно впарить, причем еще и как видовую.
http://piccy.info/view3/13413224/0475ebbc0ba811845e1cf0d9bdaf5311/
Однухи с видом на парк или реально закончились или у них такая стратегия продаж, но все что я смог выторговать в июле - 4 этаж на парк, от которого кто-то отказался. Как сейчас - хз. В итоге не взял, но впринципе вариант на мой взгляд минимально недооцененный, гаражи рядом есть, до центра ехать 5 минут на машине, а ценник как за окружной )
Santehnik
 
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Повідомлення Додано: П'ят 27 вер, 2019 08:09

  BIGor написав:[
Посмотрел по гугл-панорамам - асфальтного покрытия для пешеходов по ул. Радченка и ул. Кадетский Гай в районе местоположения ЖК Медовый отсутствует. Какой идиот купит квартиру в ЖК Медовый? Где хоть примитивнейшая инфрастуктура?

Так это уня, он только в таких жк интересуется
hume
 
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Повідомлення Додано: П'ят 27 вер, 2019 08:29

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

сейчас буду по телеку выступать как хперд)
Оранжевый-хит сезона
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