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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 27 вер, 2019 09:02
МВФ уехал и сказал "денег не дам" )))
Живите своим умом!
Додано: П'ят 27 вер, 2019 09:04
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Столиця будує варшавський досить потужно.
8 черга
Готовий будинок 7 черга із здачею 4 квартал 2019.
Всім процвітання!
Всім процвітання!
Додано: П'ят 27 вер, 2019 09:06
Продолжение диалога через пару недель, пока не послали.
главное оружие рашистов - ложь
Додано: П'ят 27 вер, 2019 09:11
trololo
Просто это дипломатический язык, как раз послали )
Живите своим умом!
Додано: П'ят 27 вер, 2019 09:12
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Не читаю зета і др ображених життям. Проте їх повідомлення пробиваються в ефір.
І стверджуюсь в думці, що позиція світосприйняття через п..ц не залежить від зовнішніхфакторів. Це карма, доля. Можливо тому що вітамінів не вистачає...
Чому люди хоч раз в житті не побачать, що склянка наполовину повна.
Всім процвітання!
Востаннє редагувалось Первый в П'ят 27 вер, 2019 09:15, всього редагувалось 1 раз.
Всім процвітання!
Додано: П'ят 27 вер, 2019 09:16
Э дуже багато людей, реакція яких на будь які обставини є передбачуваною та негативною. Серед зе-виборців і ватанів таких дуже багато. Причина в зомбо новинах роками
Востаннє редагувалось trololo в П'ят 27 вер, 2019 09:17, всього редагувалось 1 раз.
главное оружие рашистов - ложь
Додано: П'ят 27 вер, 2019 09:17
Додано: П'ят 27 вер, 2019 09:18
Додано: П'ят 27 вер, 2019 09:20
trololo
Вот когда ты будешь продавать квартиру, и покупатель тебе будет рассказывать то же самое , но в конце добавит - переговоры продолжим в течении нескольких недель, ты тоже будешь рассказывать что успешно продал квартиру ?
По факту, ты квартиру не продал, и не известно когда продашь. Может этот покупатель вообще у тебя никогда не купит квартиру. Или потребует там ремонт провести.
Живите своим умом!
Додано: П'ят 27 вер, 2019 09:21
не, то уже идет эксплуатация этого порока
причина - неуверенность в себе, в своих силах, отсюда посыл "зачем шото делать - все равно украдут/попилят/обманут/мывсеумрем"
инфантильность и патернализм, наследие совка, привычка думать шо от тебя ничего не зависит - так ведь проще
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
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