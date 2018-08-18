RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 18431844184518461847>

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.5 5 238
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
32%
77
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
5%
13
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
13%
30
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
6%
15
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
7%
16
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
15
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
5%
13
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
7%
16
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
4%
10
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
14%
33
Всього голосів : 238
Повідомлення Додано: П'ят 27 вер, 2019 09:02

МВФ уехал и сказал "денег не дам" )))

https://www.imf.org/en/News/Articles/20 ... 85UJWR__u0
Живите своим умом!
zzzzzz
1
 
Повідомлень: 35384
З нами з: 03.10.11
Подякував: 3439 раз.
Подякували: 7483 раз.
 
Профіль
33
7
2
Повідомлення Додано: П'ят 27 вер, 2019 09:04

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

hume написав:
  Первый написав:
Santehnik написав:. Третий дом вкинули в продажу в конце июля, но там был всего один стояк однушек и они ушли за пару часов. Цену даже не удалось узнать.
...


Та ладно:-)
20680 в рассрочку на 3 года. При 100% минус 10%.




Всім процвітання!

Переуступка 8й очереди по 40куе за квартиру.
Столиця будує варшавський досить потужно.
8 чергаЗображення
Готовий будинок 7 черга із здачею 4 квартал 2019.


Всім процвітання!
Всім процвітання!
Первый
 
Повідомлень: 14737
З нами з: 27.10.09
Подякував: 233 раз.
Подякували: 1926 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 27 вер, 2019 09:06

  zzzzzz написав:МВФ уехал и сказал "денег не дам" )))

https://www.imf.org/en/News/Articles/20 ... 85UJWR__u0


Продолжение диалога через пару недель, пока не послали.
главное оружие рашистов - ложь
trololo
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4190
З нами з: 16.10.14
Подякував: 1959 раз.
Подякували: 1090 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 27 вер, 2019 09:11

trololo
Просто это дипломатический язык, как раз послали )
Живите своим умом!
zzzzzz
1
 
Повідомлень: 35384
З нами з: 03.10.11
Подякував: 3439 раз.
Подякували: 7483 раз.
 
Профіль
33
7
2
Повідомлення Додано: П'ят 27 вер, 2019 09:12

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

trololo написав:
  zzzzzz написав:МВФ уехал и сказал "денег не дам" )))

https://www.imf.org/en/News/Articles/20 ... 85UJWR__u0


Продолжение диалога через пару недель, пока не послали.

Не читаю зета і др ображених життям. Проте їх повідомлення пробиваються в ефір.

І стверджуюсь в думці, що позиція світосприйняття через п..ц не залежить від зовнішніхфакторів. Це карма, доля. Можливо тому що вітамінів не вистачає...
Чому люди хоч раз в житті не побачать, що склянка наполовину повна.


Всім процвітання!
Востаннє редагувалось Первый в П'ят 27 вер, 2019 09:15, всього редагувалось 1 раз.
Всім процвітання!
Первый
 
Повідомлень: 14737
З нами з: 27.10.09
Подякував: 233 раз.
Подякували: 1926 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 27 вер, 2019 09:16

  Первый написав:
І стверджуюсь в думці, що позиція світосприйняття через п..ц не залежить від зовнішніхфакторів. Це карма, доля. Можливо тому що вітамінів не вистачає...


Всім процвітання!



Э дуже багато людей, реакція яких на будь які обставини є передбачуваною та негативною. Серед зе-виборців і ватанів таких дуже багато. Причина в зомбо новинах роками
Востаннє редагувалось trololo в П'ят 27 вер, 2019 09:17, всього редагувалось 1 раз.
главное оружие рашистов - ложь
trololo
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4190
З нами з: 16.10.14
Подякував: 1959 раз.
Подякували: 1090 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 27 вер, 2019 09:17

  Оранжевый-хит сезона написав:сейчас буду по телеку выступать как хперд)

Вверните пару слов по поводу ситуации в стране (типа как трейлер к вашему лонгриду), про Оранж и Медовый.
airmax78
 
Повідомлень: 31777
З нами з: 25.10.12
Подякував: 815 раз.
Подякували: 3683 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: П'ят 27 вер, 2019 09:18

  iriverix написав:Мне на вайбер пришла реклама ЖК Теракот. Кто-то интересовался что там по чем?

ЖК Вонючка Лакшери?
UA
 
Повідомлень: 4545
З нами з: 19.07.08
Подякував: 513 раз.
Подякували: 701 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: П'ят 27 вер, 2019 09:20

trololo

Вот когда ты будешь продавать квартиру, и покупатель тебе будет рассказывать то же самое , но в конце добавит - переговоры продолжим в течении нескольких недель, ты тоже будешь рассказывать что успешно продал квартиру ? :mrgreen: :mrgreen:

По факту, ты квартиру не продал, и не известно когда продашь. Может этот покупатель вообще у тебя никогда не купит квартиру. Или потребует там ремонт провести.
Живите своим умом!
zzzzzz
1
 
Повідомлень: 35384
З нами з: 03.10.11
Подякував: 3439 раз.
Подякували: 7483 раз.
 
Профіль
33
7
2
Повідомлення Додано: П'ят 27 вер, 2019 09:21

  trololo написав:
Э дуже багато людей, реакція яких на будь які обставини є передбачуваною та негативною. Серед зе-виборців і ватанів таких дуже багато. Причина в зомбо новинах роками


не, то уже идет эксплуатация этого порока
причина - неуверенность в себе, в своих силах, отсюда посыл "зачем шото делать - все равно украдут/попилят/обманут/мывсеумрем"
инфантильность и патернализм, наследие совка, привычка думать шо от тебя ничего не зависит - так ведь проще
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7091
З нами з: 05.06.16
Подякував: 555 раз.
Подякували: 1066 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 18431844184518461847>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори: Faceless, ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 1 ... 1639, 1640, 1641
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 18:52
16404 2588832
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 27 вер, 2019 08:37
hume
Как выгоднее всего купить жилье?
zinchenko_darya » Суб 18 сер, 2018 16:28
8 7754
Переглянути останнє повідомлення
Суб 17 сер, 2019 14:41
lol8060
Где лучше купить квартиру - пригород или хрущ в Киеве 1 ... 44, 45, 46
Anonymous » Нед 15 тра, 2011 03:06
455 183562
Переглянути останнє повідомлення
Нед 31 бер, 2019 20:41
zapola

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Ощадбанк (15471)
27.09.2019 11:02
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.