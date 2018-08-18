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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1844184518461847>

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.5 5 238
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
32%
77
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
5%
13
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
13%
30
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
6%
15
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
7%
16
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
15
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
5%
13
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
7%
16
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
4%
10
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
14%
33
Всього голосів : 238
Повідомлення Додано: П'ят 27 вер, 2019 09:25

kingkongovets
Я просто ржу с вас, на черное говорить белое но очень темное)))

Кинг, если к тебе приходит потенциальный арендатор и рассказыват тебе что у тебя хорошая локация, но я пока не сниму у тебя помещение, а продолжу с тобой переговоры через пару недель, ты тоже будешь рассказывать что это большой успех ? :mrgreen:

Это все дипломатические реверансы. В 17-18 гг МВФ такие прес релизы писал пачками, но денег не давал.

Переговоры и визиты могут происходить бесчисленное кол-во раз.
По факту, если МВФ денег не дает, значит есть ключевые претензии, и пока их не выполнят, никаких денег не будет.
И не нужно на черное говорить что это грязное белое.
Востаннє редагувалось zzzzzz в П'ят 27 вер, 2019 09:29, всього редагувалось 1 раз.
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: П'ят 27 вер, 2019 09:28

zzzzzz

у тебя уникальная суперспособность, женуарий - ты можешь пропускать через себя мегатонны разнообразной инфы, но абсолютно не в состоянии сделать на ее основании ни единого правильного вывода - проц походу очень слабый, или еще шо я хз
ржи дальше
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: П'ят 27 вер, 2019 09:30

kingkongovets
Переговоры и визиты могут происходить бесчисленное кол-во раз.
По факту, если МВФ денег не дает, значит есть ключевые претензии, и пока их не выполнят, никаких денег не будет.
И не нужно на черное говорить что это грязное белое.
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: П'ят 27 вер, 2019 09:31

  zzzzzz написав:trololo

Вот когда ты будешь продавать квартиру, и покупатель тебе будет рассказывать то же самое , но в конце добавит - переговоры продолжим в течении нескольких недель, ты тоже будешь рассказывать что успешно продал квартиру ? :mrgreen: :mrgreen:

По факту, ты квартиру не продал, и не известно когда продашь. Может этот покупатель вообще у тебя никогда не купит квартиру. Или потребует там ремонт провести.


Неуместная колхозная аналогия. Если все плохо, нет смысла через две недели продолжать диалог. Глупо было верить в результат на первой встрече.
главное оружие рашистов - ложь
trololo
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Повідомлення Додано: П'ят 27 вер, 2019 09:36

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

я перепрошую, что перебиваю высокие МВФные мотивы, но может быть кто-то может сказать геометрические размеры "одной секции в 24 этажа"? хочу понимать квадратуру этажа.
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Повідомлення Додано: П'ят 27 вер, 2019 09:36

trololo плохо или хорошо это все субъективно.
По факту есть ключевые разногласия о которых вслух никто не написал. До тех пор пока эти разногласия не будут устранены денег не будет.

П.С. При самом оптимистичном сценарии учитывая бюрократические проволочки деньги могут поступить только в декабре. Но не факт.
Востаннє редагувалось zzzzzz в П'ят 27 вер, 2019 09:44, всього редагувалось 1 раз.
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: П'ят 27 вер, 2019 09:43

  zzzzzz написав:trololo плохо или хорошо это все субъективно.
По факту есть ключевые разногласия о которых вслух никто не написал. До тех пор пока эти разногласия не будут устранены денег не будет.


Разногласия есть. По сути требуют публично откреститься от Бени.
главное оружие рашистов - ложь
trololo
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Повідомлення Додано: П'ят 27 вер, 2019 09:44

  zzzzzz написав:trololo плохо или хорошо это все субъективно.
По факту есть ключевые разногласия о которых вслух никто не написал. До тех пор пока эти разногласия не будут устранены денег не будет.


а шо о них писать?
разногласия эти - приват и колыма, а причина - выбор вами, убогими, в презы полностью управляемого колымой наркозависимого идиота
смачного, не обляпайтесь тока
дали будэ
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: П'ят 27 вер, 2019 09:45

  Santehnik написав:Вместо Медового я бы брал бы Науки 58, там хоть и тоже с инфраструктурой тяжко, но дорога широкая и даже на маршрутке за 10 минут можно до Лыбедской доехать.
В аренду её за 10к спокойно можно впарить, причем еще и как видовую.
http://piccy.info/view3/13413224/0475ebbc0ba811845e1cf0d9bdaf5311/
Однухи с видом на парк или реально закончились или у них такая стратегия продаж, но все что я смог выторговать в июле - 4 этаж на парк, от которого кто-то отказался. Как сейчас - хз. В итоге не взял, но впринципе вариант на мой взгляд минимально недооцененный, гаражи рядом есть, до центра ехать 5 минут на машине, а ценник как за окружной )

как называется этот жк? есть ссылка?
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Повідомлення Додано: П'ят 27 вер, 2019 09:47

  trololo написав:
  zzzzzz написав:trololo плохо или хорошо это все субъективно.
По факту есть ключевые разногласия о которых вслух никто не написал. До тех пор пока эти разногласия не будут устранены денег не будет.


Разногласия есть. По сути требуют публично откреститься от Бени.

Не только. Еще есть попытки зеленых поменять правление НБУ.Ну и традиционное нормальный бюджет.
Живите своим умом!
zzzzzz
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