Додано: П'ят 27 вер, 2019 09:25

Я просто ржу с вас, на черное говорить белое но очень темное)))Кинг, если к тебе приходит потенциальный арендатор и рассказыват тебе что у тебя хорошая локация, но я пока не сниму у тебя помещение, а продолжу с тобой переговоры через пару недель, ты тоже будешь рассказывать что это большой успех ?Это все дипломатические реверансы. В 17-18 гг МВФ такие прес релизы писал пачками, но денег не давал.Переговоры и визиты могут происходить бесчисленное кол-во раз.По факту, если МВФ денег не дает, значит есть ключевые претензии, и пока их не выполнят, никаких денег не будет.И не нужно на черное говорить что это грязное белое.