Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
kingkongovets Я просто ржу с вас, на черное говорить белое но очень темное)))
Кинг, если к тебе приходит потенциальный арендатор и рассказыват тебе что у тебя хорошая локация, но я пока не сниму у тебя помещение, а продолжу с тобой переговоры через пару недель, ты тоже будешь рассказывать что это большой успех ?
Это все дипломатические реверансы. В 17-18 гг МВФ такие прес релизы писал пачками, но денег не давал.
Переговоры и визиты могут происходить бесчисленное кол-во раз. По факту, если МВФ денег не дает, значит есть ключевые претензии, и пока их не выполнят, никаких денег не будет. И не нужно на черное говорить что это грязное белое.
Востаннє редагувалось zzzzzz в П'ят 27 вер, 2019 09:29, всього редагувалось 1 раз.
у тебя уникальная суперспособность, женуарий - ты можешь пропускать через себя мегатонны разнообразной инфы, но абсолютно не в состоянии сделать на ее основании ни единого правильного вывода - проц походу очень слабый, или еще шо я хз ржи дальше
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets Переговоры и визиты могут происходить бесчисленное кол-во раз. По факту, если МВФ денег не дает, значит есть ключевые претензии, и пока их не выполнят, никаких денег не будет. И не нужно на черное говорить что это грязное белое.
Вот когда ты будешь продавать квартиру, и покупатель тебе будет рассказывать то же самое , но в конце добавит - переговоры продолжим в течении нескольких недель, ты тоже будешь рассказывать что успешно продал квартиру ?
По факту, ты квартиру не продал, и не известно когда продашь. Может этот покупатель вообще у тебя никогда не купит квартиру. Или потребует там ремонт провести.
Неуместная колхозная аналогия. Если все плохо, нет смысла через две недели продолжать диалог. Глупо было верить в результат на первой встрече.
Santehnik написав:Вместо Медового я бы брал бы Науки 58, там хоть и тоже с инфраструктурой тяжко, но дорога широкая и даже на маршрутке за 10 минут можно до Лыбедской доехать. В аренду её за 10к спокойно можно впарить, причем еще и как видовую. http://piccy.info/view3/13413224/0475ebbc0ba811845e1cf0d9bdaf5311/ Однухи с видом на парк или реально закончились или у них такая стратегия продаж, но все что я смог выторговать в июле - 4 этаж на парк, от которого кто-то отказался. Как сейчас - хз. В итоге не взял, но впринципе вариант на мой взгляд минимально недооцененный, гаражи рядом есть, до центра ехать 5 минут на машине, а ценник как за окружной )