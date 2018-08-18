Додано: П'ят 27 вер, 2019 09:49

airmax78 написав: hume написав: airmax78 написав: [quote

А как же Uniti City? [quoteА как же Uniti City?

Вы не поверите, но в юнит не то, что купить, а просто попасть в отдел продаж не представляется возможным. Вы не поверите, но в юнит не то, что купить, а просто попасть в отдел продаж не представляется возможным.

Я же вчера об этом написал. У меня запись со вторника только на пятницу вечер. Но у меня большие сомнения - стоит ли время тратить. Я же вчера об этом написал. У меня запись со вторника только на пятницу вечер. Но у меня большие сомнения - стоит ли время тратить.

Посмотрел на сайте планировки Юнита.Мрак. Есть варианты...без спальни!Я вскользь слышал, что у айтишников проблема с личной гигиеной, в общении с противоположным полом...и , судя по всему, под это Хмельницкий с Никоновым подстраиваются. Возможно, что у айтишников еще и с головой должны быть проблемы, что такое купить от 35 000 грн за метр ( 1450 баксов на сегодня)в 4 вариантах планировок, где есть спальня из 7, вход в спальню пересекается входом в квартиру. Как я уже писал-эта грязь отправится в спальню. Но, видать, для айтишников это не проблема.и если уж айтишник сможет размножится, то ребёнку будет выделена спальня в 11-12 метров, чтобы в тесноте выращивать будущего айтишника.а еще они должны много жр@ть и ср@ть, поскольку с кухнями и санузлами проблем нет.Одним словом-шедевр от "Трахиматики"