Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Santehnik написав:Вместо Медового я бы брал бы Науки 58, там хоть и тоже с инфраструктурой тяжко, но дорога широкая и даже на маршрутке за 10 минут можно до Лыбедской доехать. В аренду её за 10к спокойно можно впарить, причем еще и как видовую. http://piccy.info/view3/13413224/0475ebbc0ba811845e1cf0d9bdaf5311/ Однухи с видом на парк или реально закончились или у них такая стратегия продаж, но все что я смог выторговать в июле - 4 этаж на парк, от которого кто-то отказался. Как сейчас - хз. В итоге не взял, но впринципе вариант на мой взгляд минимально недооцененный, гаражи рядом есть, до центра ехать 5 минут на машине, а ценник как за окружной )
их цена не соответствует ни степени готовности дома, ни темпам строительства, ни имени застройщика... пусть попустятся или реально строят быстро
Serg-ik написав:Посмотрел на сайте планировки Юнита. https://home.unit.city/#layouts Мрак. Есть варианты...без спальни! Я вскользь слышал, что у айтишников проблема с личной гигиеной, в общении с противоположным полом...и , судя по всему, под это Хмельницкий с Никоновым подстраиваются. Возможно, что у айтишников еще и с головой должны быть проблемы, что такое купить от 35 000 грн за метр ( 1450 баксов на сегодня)
в 4 вариантах планировок, где есть спальня из 7, вход в спальню пересекается входом в квартиру. Как я уже писал-эта грязь отправится в спальню. Но, видать, для айтишников это не проблема. и если уж айтишник сможет размножится, то ребёнку будет выделена спальня в 11-12 метров, чтобы в тесноте выращивать будущего айтишника. а еще они должны много жр@ть и ср@ть, поскольку с кухнями и санузлами проблем нет. Одним словом-шедевр от "Трахиматики"
Кресло уже сгорело или успели потушить?
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