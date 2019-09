Додано: П'ят 27 вер, 2019 11:30

Serg-ik написав: Посмотрел на сайте планировки Юнита.

https://home.unit.city/#layouts

Мрак. Есть варианты...без спальни!

Я вскользь слышал, что у айтишников проблема с личной гигиеной, в общении с противоположным полом...и , судя по всему, под это Хмельницкий с Никоновым подстраиваются. Возможно, что у айтишников еще и с головой должны быть проблемы, что такое купить от 35 000 грн за метр ( 1450 баксов на сегодня)



в 4 вариантах планировок, где есть спальня из 7, вход в спальню пересекается входом в квартиру. Как я уже писал-эта грязь отправится в спальню. Но, видать, для айтишников это не проблема.

и если уж айтишник сможет размножится, то ребёнку будет выделена спальня в 11-12 метров, чтобы в тесноте выращивать будущего айтишника.

а еще они должны много жр@ть и ср@ть, поскольку с кухнями и санузлами проблем нет.

