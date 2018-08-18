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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1845184618471848>

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.5 5 238
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
32%
77
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
5%
13
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
13%
30
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
6%
15
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
7%
16
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
15
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
5%
13
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
7%
16
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
4%
10
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
14%
33
Всього голосів : 238
Повідомлення Додано: П'ят 27 вер, 2019 10:26

Я предполагаю, что концепция жилья в Юнитсити разрабатываась серьёзно, под целевую аудиторию.
Послушали мнение психолога
https://www.youtube.com/watch?time_continue=155&v=0GIcP6xvW5Q
здесь текст этого видео
https://ebanoe.it/2019/08/18/born-to-be-programmer/
И сделали соответствующие выводы.
Здесь фото потенциальных покупателей
https://ebanoe.it/2019/08/30/devs-workplaces/
Что же, вынужден признать, что по маркетинг в этом случае у КАНа и UDP был.

Одно не понятно: почему такие же планировки у Файна-таун???
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
Serg-ik
1
 
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Повідомлення Додано: П'ят 27 вер, 2019 10:28

  Santehnik написав:Вместо Медового я бы брал бы Науки 58, там хоть и тоже с инфраструктурой тяжко, но дорога широкая и даже на маршрутке за 10 минут можно до Лыбедской доехать.
В аренду её за 10к спокойно можно впарить, причем еще и как видовую.
http://piccy.info/view3/13413224/0475ebbc0ba811845e1cf0d9bdaf5311/
Однухи с видом на парк или реально закончились или у них такая стратегия продаж, но все что я смог выторговать в июле - 4 этаж на парк, от которого кто-то отказался. Как сейчас - хз. В итоге не взял, но впринципе вариант на мой взгляд минимально недооцененный, гаражи рядом есть, до центра ехать 5 минут на машине, а ценник как за окружной )

их цена не соответствует ни степени готовности дома, ни темпам строительства, ни имени застройщика... пусть попустятся или реально строят быстро
Оранжевый-хит сезона
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Повідомлення Додано: П'ят 27 вер, 2019 10:34

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

На тему, что "нет украинских компаний" и т п.
Список впечатляющий: https://mc.today/top-100-samyh-uvazhaem ... -kompanii/
Faceless
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Повідомлення Додано: П'ят 27 вер, 2019 10:41

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Faceless написав:На тему, что "нет украинских компаний" и т п.
Список впечатляющий: https://mc.today/top-100-samyh-uvazhaem ... -kompanii/
Дивно. пройшло 2 хвилини, а сержик і ззззз не написали що там вражаючого? Гуглу і еплу немає. В топку. Ми всіпомремо.


Всім процвітання!
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Повідомлення Додано: П'ят 27 вер, 2019 10:53

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  TaryanTT написав:как называется этот жк? есть ссылка?

https://novostroyki.lun.ua/uk/%D0%B6%D0 ... 1%97%D0%B2

  Оранжевый-хит сезона написав:их цена не соответствует ни степени готовности дома, ни темпам строительства, ни имени застройщика... пусть попустятся или реально строят быстро

а у Медового норм цена?
https://kmb.ua/ua/objects/274-zhk-medov ... rs/1:all:1
Крохотные 30 метровые смарты по 720к
Santehnik
 
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Повідомлення Додано: П'ят 27 вер, 2019 11:13

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

З чату юнітаЗображення


Всім процвітання!
Всім процвітання!
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Повідомлення Додано: П'ят 27 вер, 2019 11:18

  Santehnik написав:
  TaryanTT написав:как называется этот жк? есть ссылка?

https://novostroyki.lun.ua/uk/%D0%B6%D0 ... 1%97%D0%B2

  Оранжевый-хит сезона написав:их цена не соответствует ни степени готовности дома, ни темпам строительства, ни имени застройщика... пусть попустятся или реально строят быстро

а у Медового норм цена?
https://kmb.ua/ua/objects/274-zhk-medov ... rs/1:all:1
Крохотные 30 метровые смарты по 720к

Медовый это Киевгорстрой, а не тернопольские уебаны вероятность того что они недостроят практически 100%
Оранжевый-хит сезона
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Повідомлення Додано: П'ят 27 вер, 2019 11:19

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Народ понимаю что подзаипал уже Медовым, но вот скажите. Я сейчас "скирдую" порядка 3к в месяц ненапрягаясь. Может не париться и взять в декабре 2к вместо 1к сейчас?
Оранжевый-хит сезона
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Повідомлення Додано: П'ят 27 вер, 2019 11:30

  Serg-ik написав:Посмотрел на сайте планировки Юнита.
https://home.unit.city/#layouts
Мрак. Есть варианты...без спальни!
Я вскользь слышал, что у айтишников проблема с личной гигиеной, в общении с противоположным полом...и , судя по всему, под это Хмельницкий с Никоновым подстраиваются. Возможно, что у айтишников еще и с головой должны быть проблемы, что такое купить от 35 000 грн за метр ( 1450 баксов на сегодня)

в 4 вариантах планировок, где есть спальня из 7, вход в спальню пересекается входом в квартиру. Как я уже писал-эта грязь отправится в спальню. Но, видать, для айтишников это не проблема.
и если уж айтишник сможет размножится, то ребёнку будет выделена спальня в 11-12 метров, чтобы в тесноте выращивать будущего айтишника.
а еще они должны много жр@ть и ср@ть, поскольку с кухнями и санузлами проблем нет.
Одним словом-шедевр от "Трахиматики"


Кресло уже сгорело или успели потушить?
I come for Mithrandir. And I will leave with him. If you try to stop me I will destroy you.
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Повідомлення Додано: П'ят 27 вер, 2019 11:33

  Оранжевый-хит сезона написав:Народ понимаю что подзаипал уже Медовым, но вот скажите. Я сейчас "скирдую" порядка 3к в месяц ненапрягаясь. Может не париться и взять в декабре 2к вместо 1к сейчас?


Фигасе, а сколько тратишь на жизнь и своих 3х детей?
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