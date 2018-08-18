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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1846184718481849>

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.5 5 238
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
32%
77
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
5%
13
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
13%
30
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
6%
15
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
7%
16
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
15
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
5%
13
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
7%
16
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
4%
10
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
14%
33
Всього голосів : 238
Повідомлення Додано: П'ят 27 вер, 2019 11:34

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  galadriel написав:Кресло уже сгорело или успели потушить?

У меня удобная сидушка из чешского трамвая, красная. Не горит
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
Serg-ik
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Повідомлення Додано: П'ят 27 вер, 2019 11:48

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Ребят, пздц, решил записаться в юнит, теперь предложили на вторник. Что за х..ня. что за ажиотаж в промке дорогожичей
hume
 
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Повідомлення Додано: П'ят 27 вер, 2019 11:51

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Оранжевый-хит сезона написав:Медовый это Киевгорстрой, а не тернопольские уебаны вероятность того что они недостроят практически 100%

Инвесторы Абрикоса тоже повелись на КГС, в итоге уже 9-й месяц на котлован смотрят.
Быстро в городе строит только Столица и КАН.
Santehnik
 
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Повідомлення Додано: П'ят 27 вер, 2019 11:58

  hume написав:Ребят, пздц, решил записаться в юнит, теперь предложили на вторник. Что за х..ня. что за ажиотаж в промке дорогожичей


очевидно желающих "купить не квартиру, а пространство" оказалось больше, чем вы могли предположить)
коллективное бессознательное+грамотная реклама и маркетинг=продажа по заоблачным ценам в промках и ипенях
ну и конечно качественные декорации из ярких фасадов, детских площадок и придомовой

зы: кстати был недавно в парковых озерах, где живет около 10000 чел - фигня там, а не инфраструктура, ничего нет кроме аптек, салонов, магазина пива, химчмстки и прочей мелкой бытовухи
поесть более-менее нормально можно лишь в борще на азс рядом
так шо все влажные мечты о том, шо дескать построят оранж и все там будет - не более чем мечты
реальность другая
Востаннє редагувалось kingkongovets в П'ят 27 вер, 2019 12:03, всього редагувалось 2 разів.
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: П'ят 27 вер, 2019 12:01

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

hume написав:Ребят, пздц, решил записаться в юнит, теперь предложили на вторник. Что за х..ня. что за ажиотаж в промке дорогожичей
з ціною в 1600 уе за квадрат.
Нагоняете панику? Прекращайте. Там кухня с комнатой вместе. Каклет вонять будет


Всім процвітання!
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Повідомлення Додано: П'ят 27 вер, 2019 12:05

  Оранжевый-хит сезона написав:Народ понимаю что подзаипал уже Медовым, но вот скажите. Я сейчас "скирдую" порядка 3к в месяц ненапрягаясь. Может не париться и взять в декабре 2к вместо 1к сейчас?

Куясе! Бери Тетрис, УНУ!
airmax78
 
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Повідомлення Додано: П'ят 27 вер, 2019 12:09

  airmax78 написав:
  Оранжевый-хит сезона написав:Народ понимаю что подзаипал уже Медовым, но вот скажите. Я сейчас "скирдую" порядка 3к в месяц ненапрягаясь. Может не париться и взять в декабре 2к вместо 1к сейчас?

Куясе! Бери Тетрис, УНУ!

Эир, пусть берет сейчас однуху, я не выдержу ещё три месяца нытья про Медовый.
Востаннє редагувалось hume в П'ят 27 вер, 2019 12:13, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 27 вер, 2019 12:10

  Первый написав:
hume написав:Ребят, пздц, решил записаться в юнит, теперь предложили на вторник. Что за х..ня. что за ажиотаж в промке дорогожичей
з ціною в 1600 уе за квадрат.
Нагоняете панику? Прекращайте. Там кухня с комнатой вместе. Каклет вонять будет


Всім процвітання!

Ну согласитесь, что цена "слегка" выше рынка за котлован. Я даже предположу, что посоперничают со Стэнфордом, что сразу за палацем Украина
hume
 
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Повідомлення Додано: П'ят 27 вер, 2019 12:21

  airmax78 написав:
  Оранжевый-хит сезона написав:Народ понимаю что подзаипал уже Медовым, но вот скажите. Я сейчас "скирдую" порядка 3к в месяц ненапрягаясь. Может не париться и взять в декабре 2к вместо 1к сейчас?

Куясе! Бери Тетрис, УНУ!

это что мне ещё 5 лет на него собирать?
Оранжевый-хит сезона
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Повідомлення Додано: П'ят 27 вер, 2019 12:22

  Оранжевый-хит сезона написав:Народ понимаю что подзаипал уже Медовым, но вот скажите. Я сейчас "скирдую" порядка 3к в месяц ненапрягаясь. Может не париться и взять в декабре 2к вместо 1к сейчас?

окленд смотрел?
главное оружие рашистов - ложь
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