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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 27 вер, 2019 11:34
galadriel написав:
Кресло уже сгорело или успели потушить?
У меня удобная сидушка из чешского трамвая, красная. Не горит
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
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Додано: П'ят 27 вер, 2019 11:48
Ребят, пздц, решил записаться в юнит, теперь предложили на вторник. Что за х..ня. что за ажиотаж в промке дорогожичей
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Додано: П'ят 27 вер, 2019 11:51
Оранжевый-хит сезона написав:
Медовый это Киевгорстрой, а не тернопольские уебаны вероятность того что они недостроят практически 100%
Инвесторы Абрикоса тоже повелись на КГС, в итоге уже 9-й месяц на котлован смотрят.
Быстро в городе строит только Столица и КАН.
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Додано: П'ят 27 вер, 2019 11:58
hume написав:
Ребят, пздц, решил записаться в юнит, теперь предложили на вторник. Что за х..ня. что за ажиотаж в промке дорогожичей
очевидно желающих "купить не квартиру, а пространство" оказалось больше, чем вы могли предположить)
коллективное бессознательное+грамотная реклама и маркетинг=продажа по заоблачным ценам в промках и ипенях
ну и конечно качественные декорации из ярких фасадов, детских площадок и придомовой
зы: кстати был недавно в парковых озерах, где живет около 10000 чел - фигня там, а не инфраструктура, ничего нет кроме аптек, салонов, магазина пива, химчмстки и прочей мелкой бытовухи
поесть более-менее нормально можно лишь в борще на азс рядом
так шо все влажные мечты о том, шо дескать построят оранж и все там будет - не более чем мечты
реальность другая
Востаннє редагувалось kingkongovets
в П'ят 27 вер, 2019 12:03, всього редагувалось 2 разів.
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
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Додано: П'ят 27 вер, 2019 12:01
hume написав:Ребят, пздц, решил записаться в юнит, теперь предложили на вторник. Что за х..ня. что за ажиотаж в промке дорогожичей
з ціною в 1600 уе за квадрат.
Нагоняете панику? Прекращайте. Там кухня с комнатой вместе. Каклет вонять будет
Всім процвітання!
Всім процвітання!
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Додано: П'ят 27 вер, 2019 12:05
Оранжевый-хит сезона написав:
Народ понимаю что подзаипал уже Медовым, но вот скажите. Я сейчас "скирдую" порядка 3к в месяц ненапрягаясь. Может не париться и взять в декабре 2к вместо 1к сейчас?
Куясе! Бери Тетрис, УНУ!
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airmax78
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Додано: П'ят 27 вер, 2019 12:09
airmax78 написав: Оранжевый-хит сезона написав:
Народ понимаю что подзаипал уже Медовым, но вот скажите. Я сейчас "скирдую" порядка 3к в месяц ненапрягаясь. Может не париться и взять в декабре 2к вместо 1к сейчас?
Куясе! Бери Тетрис, УНУ!
Эир, пусть берет сейчас однуху, я не выдержу ещё три месяца нытья про Медовый.
Востаннє редагувалось hume
в П'ят 27 вер, 2019 12:13, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: П'ят 27 вер, 2019 12:10
Первый написав:
hume написав:Ребят, пздц, решил записаться в юнит, теперь предложили на вторник. Что за х..ня. что за ажиотаж в промке дорогожичей
з ціною в 1600 уе за квадрат.
Нагоняете панику? Прекращайте. Там кухня с комнатой вместе. Каклет вонять будет
Всім процвітання!
Ну согласитесь, что цена "слегка" выше рынка за котлован. Я даже предположу, что посоперничают со Стэнфордом, что сразу за палацем Украина
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Додано: П'ят 27 вер, 2019 12:21
airmax78 написав: Оранжевый-хит сезона написав:
Народ понимаю что подзаипал уже Медовым, но вот скажите. Я сейчас "скирдую" порядка 3к в месяц ненапрягаясь. Может не париться и взять в декабре 2к вместо 1к сейчас?
Куясе! Бери Тетрис, УНУ!
это что мне ещё 5 лет на него собирать?
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Додано: П'ят 27 вер, 2019 12:22
Оранжевый-хит сезона написав:
Народ понимаю что подзаипал уже Медовым, но вот скажите. Я сейчас "скирдую" порядка 3к в месяц ненапрягаясь. Может не париться и взять в декабре 2к вместо 1к сейчас?
окленд смотрел?
главное оружие рашистов - ложь
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