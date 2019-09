Додано: П'ят 27 вер, 2019 11:58

hume написав: Ребят, пздц, решил записаться в юнит, теперь предложили на вторник. Что за х..ня. что за ажиотаж в промке дорогожичей Ребят, пздц, решил записаться в юнит, теперь предложили на вторник. Что за х..ня. что за ажиотаж в промке дорогожичей



очевидно желающих "купить не квартиру, а пространство" оказалось больше, чем вы могли предположить)

коллективное бессознательное+грамотная реклама и маркетинг=продажа по заоблачным ценам в промках и ипенях

ну и конечно качественные декорации из ярких фасадов, детских площадок и придомовой



зы: кстати был недавно в парковых озерах, где живет около 10000 чел - фигня там, а не инфраструктура, ничего нет кроме аптек, салонов, магазина пива, химчмстки и прочей мелкой бытовухи

поесть более-менее нормально можно лишь в борще на азс рядом

так шо все влажные мечты о том, шо дескать построят оранж и все там будет - не более чем мечты

