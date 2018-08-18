RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1846184718481849

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.5 5 238
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
32%
77
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
5%
13
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
13%
30
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
6%
15
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
7%
16
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
15
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
5%
13
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
7%
16
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
4%
10
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
14%
33
Всього голосів : 238
Повідомлення Додано: П'ят 27 вер, 2019 12:26

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

hume написав:
  Первый написав:
hume написав:Ребят, пздц, решил записаться в юнит, теперь предложили на вторник. Что за х..ня. что за ажиотаж в промке дорогожичей
з ціною в 1600 уе за квадрат.
Нагоняете панику? Прекращайте. Там кухня с комнатой вместе. Каклет вонять будет


Всім процвітання!

Ну согласитесь, что цена "слегка" выше рынка за котлован.
Коли купити то люба ціна висока. А от коли продать то люба низька.
Я вже писав. Нада брать.
Правда вже не має що.

Цікаво, по чому буде друга серія кіна:-)

Всім процвітання!
Востаннє редагувалось Первый в П'ят 27 вер, 2019 12:56, всього редагувалось 1 раз.
Всім процвітання!
Первый
 
Повідомлень: 14741
З нами з: 27.10.09
Подякував: 233 раз.
Подякували: 1926 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 27 вер, 2019 12:37

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  kingkongovets написав:зы: кстати был недавно в парковых озерах, где живет около 10000 чел - фигня там, а не инфраструктура, ничего нет кроме аптек, салонов, магазина пива, химчмстки и прочей мелкой бытовухи
поесть более-менее нормально можно лишь в борще на азс рядом
так шо все влажные мечты о том, шо дескать построят оранж и все там будет - не более чем мечты
реальность другая

Инфраструктура и закрытая территория - несовместимые вещи. Это на самом деле все понимают (и те кто проектируют и те кто впаривают), но обыватель верит что можно жить за забором с инфраструктурой и прочим подобным.
Santehnik
 
Повідомлень: 72
З нами з: 17.05.12
Подякував: 3 раз.
Подякували: 27 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 27 вер, 2019 12:58

  Santehnik написав:Инфраструктура и закрытая территория - несовместимые вещи. Это на самом деле все понимают (и те кто проектируют и те кто впаривают), но обыватель верит что можно жить за забором с инфраструктурой и прочим подобным.

Это формат будущего и потому что КАН это понял в отличии от многих - они и валят такую стоимость. Конечно там не построят больницу и крематорий, но начиная от садика и заканчивая сауной, теннисным кортом и пр. - это запросто.
P.S. В Канаде не был, но читал, что там такой формат - норма.
в игноре : Frant, всегдатупой (аваз, авам, одессянин, реам, хрясь, крестик, покатакой, почва, всемдобра, витол, мирон, мирумир, мирвам, мирнам, тыц, кивс, килс, максимыч), kalinavalera1
Richi
 
Повідомлень: 1252
З нами з: 25.09.08
Подякував: 480 раз.
Подякували: 421 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 27 вер, 2019 13:04

  investorkiev написав:
  Оранжевый-хит сезона написав:Народ понимаю что подзаипал уже Медовым, но вот скажите. Я сейчас "скирдую" порядка 3к в месяц ненапрягаясь. Может не париться и взять в декабре 2к вместо 1к сейчас?


Фигасе, а сколько тратишь на жизнь и своих 3х детей?

Уну же уже докладывал
матпомощь+пособие, да и субсидия подспорье :mrgreen:
Востаннє редагувалось Прохожий в П'ят 27 вер, 2019 13:06, всього редагувалось 1 раз.
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
Прохожий
 
Повідомлень: 10942
З нами з: 05.06.13
Подякував: 463 раз.
Подякували: 1018 раз.
Попередження: 1
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: П'ят 27 вер, 2019 13:05

  Santehnik написав:Инфраструктура и закрытая территория - несовместимые вещи. Это на самом деле все понимают (и те кто проектируют и те кто впаривают), но обыватель верит что можно жить за забором с инфраструктурой и прочим подобным.


а при чем тут закрытая территория, я не об этом говорил - шо в парковых, шо в оранже она не закрытая
речь о том шо "инфраструктура шаговой доступности" в жк, построенных в промках и ипенях далека от полноценной, несмотря на обещания и увещевания продавателей
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7093
З нами з: 05.06.16
Подякував: 556 раз.
Подякували: 1066 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 27 вер, 2019 13:07

  Richi написав:Это формат будущего и потому что КАН это понял в отличии от многих - они и валят такую стоимость. Конечно там не построят больницу и крематорий, но начиная от садика и заканчивая сауной, теннисным кортом и пр. - это запросто.
P.S. В Канаде не был, но читал, что там такой формат - норма.


это хорошо нам всем знакомый с детства формат спального района
тока вот в канаде людей дома днем с огнем не найти - они домой приходят шоп упасть и забыться перед следующим рабочим днем, бо вставать затемно, греть машину и переть на ней час-полтора на работу по фривею
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7093
З нами з: 05.06.16
Подякував: 556 раз.
Подякували: 1066 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 1846184718481849
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: akurt, medeivalb, Santehnik і 1 гість
Модератори: Faceless, ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 1 ... 1639, 1640, 1641
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 18:52
16405 2589060
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 27 вер, 2019 12:56
dir
Как выгоднее всего купить жилье?
zinchenko_darya » Суб 18 сер, 2018 16:28
8 7755
Переглянути останнє повідомлення
Суб 17 сер, 2019 14:41
lol8060
Где лучше купить квартиру - пригород или хрущ в Киеве 1 ... 44, 45, 46
Anonymous » Нед 15 тра, 2011 03:06
455 183565
Переглянути останнє повідомлення
Нед 31 бер, 2019 20:41
zapola

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.