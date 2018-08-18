Коли купити то люба ціна висока. А от коли продать то люба низька.hume написав:
Ну согласитесь, что цена "слегка" выше рынка за котлован.
Я вже писав. Нада брать.
Правда вже не має що.
Цікаво, по чому буде друга серія кіна:-)
Всім процвітання!
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Додано: П'ят 27 вер, 2019 12:26
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Коли купити то люба ціна висока. А от коли продать то люба низька.
Я вже писав. Нада брать.
Правда вже не має що.
Цікаво, по чому буде друга серія кіна:-)
Всім процвітання!
Востаннє редагувалось Первый в П'ят 27 вер, 2019 12:56, всього редагувалось 1 раз.
Всім процвітання!
Додано: П'ят 27 вер, 2019 12:37
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Инфраструктура и закрытая территория - несовместимые вещи. Это на самом деле все понимают (и те кто проектируют и те кто впаривают), но обыватель верит что можно жить за забором с инфраструктурой и прочим подобным.
Додано: П'ят 27 вер, 2019 12:58
Это формат будущего и потому что КАН это понял в отличии от многих - они и валят такую стоимость. Конечно там не построят больницу и крематорий, но начиная от садика и заканчивая сауной, теннисным кортом и пр. - это запросто.
P.S. В Канаде не был, но читал, что там такой формат - норма.
в игноре : Frant, всегдатупой (аваз, авам, одессянин, реам, хрясь, крестик, покатакой, почва, всемдобра, витол, мирон, мирумир, мирвам, мирнам, тыц, кивс, килс, максимыч), kalinavalera1
Додано: П'ят 27 вер, 2019 13:04
Уну же уже докладывал
матпомощь+пособие, да и субсидия подспорье
Востаннє редагувалось Прохожий в П'ят 27 вер, 2019 13:06, всього редагувалось 1 раз.
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
Додано: П'ят 27 вер, 2019 13:05
а при чем тут закрытая территория, я не об этом говорил - шо в парковых, шо в оранже она не закрытая
речь о том шо "инфраструктура шаговой доступности" в жк, построенных в промках и ипенях далека от полноценной, несмотря на обещания и увещевания продавателей
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
Додано: П'ят 27 вер, 2019 13:07
это хорошо нам всем знакомый с детства формат спального района
тока вот в канаде людей дома днем с огнем не найти - они домой приходят шоп упасть и забыться перед следующим рабочим днем, бо вставать затемно, греть машину и переть на ней час-полтора на работу по фривею
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
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