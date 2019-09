Додано: П'ят 27 вер, 2019 13:05

Santehnik написав: Инфраструктура и закрытая территория - несовместимые вещи. Это на самом деле все понимают (и те кто проектируют и те кто впаривают), но обыватель верит что можно жить за забором с инфраструктурой и прочим подобным. Инфраструктура и закрытая территория - несовместимые вещи. Это на самом деле все понимают (и те кто проектируют и те кто впаривают), но обыватель верит что можно жить за забором с инфраструктурой и прочим подобным.



а при чем тут закрытая территория, я не об этом говорил - шо в парковых, шо в оранже она не закрытая

речь о том шо "инфраструктура шаговой доступности" в жк, построенных в промках и ипенях далека от полноценной, несмотря на обещания и увещевания продавателей а при чем тут закрытая территория, я не об этом говорил - шо в парковых, шо в оранже она не закрытаяречь о том шо "инфраструктура шаговой доступности" в жк, построенных в промках и ипенях далека от полноценной, несмотря на обещания и увещевания продавателей

Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.